Unión Europea no sede terreno ante noticias falsas

La Comisión Europea anunció un futuro Código de Prácticas sobre Desinformación para los 28 países de la Unión Europea que estaría listo en el mes de julio y buscaría evitar la difusión de noticias falsas, ejerciendo un mayor escrutinio de las colocaciones publicitarias. Gigantes tecnológicos como Facebook y Google tendrán que intensificar los esfuerzos para el problema en los próximos meses o se exponen a enfrentar potenciales nuevas regulaciones de la UE.

Una de las principales preocupaciones de los políticos de la UE es que la difusión de noticias falsas pueda llegar a interferir con las elecciones europeas del próximo año, después de que Facebook revelara que Rusia intentó influenciar a los votantes estadounidenses a través de la red social en el período previo a las elecciones estadounidenses de 2016. Moscú niega tales afirmaciones.



"Estas plataformas (en línea) hasta ahora han fallado en actuar proporcionalmente, sin alcanzar el desafío planteado por la desinformación y el uso manipulador de la infraestructura de las plataformas", escribió la Comisión en su estrategia para abordar las noticias falsas.



"La Comisión hace un llamado a las plataformas para intensificar de manera decisiva sus esfuerzos para abordar la desinformación en línea", reza el texto.



Las revelaciones de que la consultora política Cambridge Analytica, que trabajó en la campaña del presidente estadounidense Donald Trump, accedió de manera indebida a los datos de hasta 87 millones de usuarios de Facebook, han sacudido aún más la confianza pública en las redes sociales.



"Existen serias dudas sobre si las plataformas protegen suficientemente a sus usuarios contra el uso no autorizado de sus datos personales por parte de terceros, como lo ejemplifican las recientes revelaciones de Facebook - Cambridge Analytica", escribió la Comisión.



Facebook ha intensificado la comprobación de los hechos en su lucha contra las noticias falsas y está tratando de que resulte antieconómico que la gente publique ese contenido bajando su clasificación y haciéndola menos visible. La red social más grande del mundo también está trabajando para brindar a sus usuarios más contexto y antecedentes sobre el contenido que leen en la plataforma.



"El armamentismo de noticias falsas en línea y la desinformación plantea una seria amenaza para la seguridad de nuestras sociedades", dijo Julian King, comisionado de seguridad de la UE. "La subversión de canales confiables para vender contenido pernicioso y divisivo requiere una respuesta clara basada en una mayor transparencia, trazabilidad y responsabilidad".



El grupo de campaña European Digital Rights advirtió que la Comisión no debería apresurarse a tomar medidas vinculantes sobre las noticias falsas que podrían tener un efecto sobre la libertad de expresión.



King rechazó cualquier sugerencia de que la propuesta condujera a la censura o una ofensiva contra la sátira o noticias partidistas.



"Está a un millón de millas de la censura", dijo King en una conferencia de prensa. "No tiene como objetivo el periodismo partidista, la libertad de expresión, la libertad de estar en desacuerdo, la libertad de ser, en algunos casos, un poco desagradable".



El pronunciamiento de la Comisión también abordó el deber de los anunciantes y las plataformas en línea de producir "efectos medibles" en referencia al código de prácticas para el mes de octubre, en caso contrario, la Comisión podría proponer acciones adicionales, incluida una regulación "dirigida a unas pocas plataformas".



Las empresas tendrán que trabajar más arduamente para cerrar cuentas falsas, tomar medidas para reducir los ingresos de los proveedores de desinformación y limitar las opciones de orientación para anuncios políticos.



La Comisión también apoyará la creación de una red europea independiente de inspectores de datos y lanzará una plataforma en línea sobre desinformación.

REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters