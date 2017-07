La tecnología tras la magia de Disney

La tecnología es uno de los pilares en los que Bob Iger, CEO de Disney, ha cimentado sus planes para el futuro de la compañía. Como responsable de marcas como Pixar, Marvel y LucasFilms (sin contar, claro está, la propia casa de Mickey Mouse), el ejecutivo ha trazado su estrategia de acuerdo con una fórmula: tratar a las atracciones en sus parques como si fueran películas y a sus películas como si fueran atracciones en sus parques.

En una charla a la que acudió EL TIEMPO, Iger lo resumió así: “La tecnología es el futuro del entretenimiento y es cada vez más importante para Disney. Pero todo comienza con una buena historia. No hay que cambiar tus valores, hay que presentarlos en maneras más relevantes”.



El respeto por la historia también es prioridad para Andy Bird, Presidente de Walt Disney International. “La tecnología nos permite extender nuestra capacidad de contar historias. Pero el objetivo es que no se note. Es como con las películas: No piensas en el código del pelo de un oso polar en Zootopia o si el castillo de hielo de Frozen se sostendría... pero está ahí”.Así como sus cintas son un derroche de tecnología, los parques de Disney en Orlando y Anaheim (EE. UU.), París, Tokio y Shanghái, han echado mano de desarrollos de punta y experimentan con recursos de realidad aumentada, internet de las cosas e inteligencia artificial.

Por el patio de Andy y el mundo de Mickey

Disney reveló los detalles de Toy Story Land, una nueva atracción en Hollywood Studios, en Orlando. Foto: Disney Una de las atracciones principales de Toy Story Land es una montaña rusa en la que es posible recorrer el patio de Andy subido en Slinky. Foto: Disney En el cine, el universo de Toy Story cubre una exitosa trilogía y hay una cuarta entrega prevista para estrenarse en 2018. Foto: Disney

En la Florida avanza la construcción de Toy Story Land, una atracción de cuatro hectáreas y media que replica el patio de un niño y reduce al visitante a la escala de uno de sus juguetes. Allí se expandirá Toy Story Mania!, una de las atracciones más populares de la actualidad.



Pero, si esta última es una muestra del ‘4D’ (los visitantes usan gafas 3D e interactúan con objetos reales y virtuales), ‘Mickey and Minnie’s Runaway Railway’ será ‘2D y medio’. La primera atracción dedicada al legendario roedor puede describirse como 3D sin gafas. Gracias a una tecnología que se adapta a las superficies en que se proyectan las imágenes, los turistas ‘entran’ a una película de Mickey y ven cómo su entorno se transforma en fracciones de segundo. Los directivos de Disney han descartado -al menos por ahora- el uso de cascos de realidad virtual en sus parques.

Un paseo por el mundo de ‘Avatar’

La atracción Pandora: The World of Avatar ya está en funcionamiento en Walt Disney World. Foto: Disney Los ingenieros de Disney se esforzaron en lograr que sus animatronics tengan movimientos que parecen naturales. Foto: Disney De noche, el parque se ilumina para simular la vegetación bioluminiscente de la selva de Pandora. Foto: Disney

Recorrer un planeta en el que las montañas flotan y las plantas brillan en la oscuridad es la propuesta de Pandora: The World of Avatar. La atracción, que ya está abierta al público en Disney World, es el producto de años de desarrollo y los ingenieros tras su creación se enorgullecen de que los robots que representan a los Na’vi (la raza extraterrestre de la cinta) luzcan y actúen como seres reales. Allí, como en todos los parques, la tecnología va más allá de las atracciones: Disney trabaja en un sistema llamado Mobile One, que se conecta con la aplicación My Disney Experience y deja usar el teléfono para actividades como ordenar la comida y evitar filas. La app facilita las compras y evita tener que cargar paquetes todo el día al brindar la opción de enviar todo al hotel. Hoy es usual ver a turistas con la MagicBand, una banda inteligente que les evita las colas y les permite pagar sus compras y hasta abrir sus habitaciones.

En poco tiempo... en una galaxia muy cercana

La idea es transportar a los visitantes a un puerto comercial remoto donde los personajes de Star Wars y sus historias cobran vida. Foto: (Wilson Vega)/EL TIEMPO Los huéspedes se hallarán en medio de la acción y podrán, incluso, tomar los controles del Halcón Milenario. Foto: (Wilson Vega)/EL TIEMPO La atracción ofrece la oportunidad de participar en una misión secreta personalizada y en una batalla climática entre la Primera Orden y la Resistencia . Foto: (Wilson Vega)/EL TIEMPO

Inmersiva. Así puede resumirse la experiencia que plantea Star Wars Land, la mayor renovación de la historia de los parques de Disney, que creará un mundo sacado del universo de La Guerra de las Galaxias. Bueno, dos mundos: uno en Anaheim y otro en Orlando.



Todo lo que ocurra dentro de la atracción responderá a las reglas de ese mundo. Nada de turistas; usted asume el rol de un soldado de las fuerzas rebeldes o de un miembro de la Primera Orden. Eso definirá cómo actúan frente a usted los habitantes ‘locales’. Hay docenas de ellos.



Piense en ‘Westworld’ (la serie de HBO), sin el sexo, el alcohol y las armas de fuego.

La atracción más anticipada para los fans de Star Wars les permitirá ubicarse en los controles del mítico Halcón Milenario, la nave de Han Solo.El concepto rompe la linealidad de la narración. La historia avanza como usted quiera, porque usted es el protagonista. Lo mejor de todo: si ya la vivió un par de veces desde el lado de los rebeldes, ¿por qué no volver, esta vez desde el lado oscuro?

Vengadores y Guardianes del universo Marvel

En Disneyland, en California, ya funciona Guardians of the Galaxy: Mission Breakout! Pero los planes van mucho más allá. Foto: Disney En su parque de París, Disney planea abrir un hotel inspirado en el universo Marvel. Foto: Marvel Eventualmente se planea abrir una zona dedicada a Marvel, con un domo bajo el cual se hallarán hologramas y atracciones en 3D y 4D. Foto: Marvel

La atracción más popular de este verano en Disneyland, en California, es Guardians of the Galaxy - Mission: Breakout!, que lleva a los turistas a rescatar a los populares héroes. Como la base de la experiencia es el movimiento vertical (y la caída libre) de un ascensor, los ingenieros de Disney diseñaron una parrilla de cámaras que captó todos los ángulos posibles. Como el sistema proyecta el ángulo preciso para cada punto del desplazamiento del ascensor, los visitantes tienen la impresión de ver a los personajes en vivo. En otras palabras, la pantalla ‘desaparece’.



Pero los planes de Disney para los Guardianes van más allá: en Epcot, en la Florida se construirá una atracción que estará lista para el aniversario 50 del parque, en 2021.

En Anaheim, Disney espera construir una zona dedicada por entero a los personajes de Marvel. Sus dos atracciones principales estarán enfocadas una en Spider-Man y otra en The Avengers.



WILSON VEGA

Editor de Tecnología