La SIC solicita claridad al Mintic en proceso de subasta del espectro

12 de julio 2018 , 10:54 a.m.

La subasta de los 700 MHz, la porción del espectro radioeléctrico que permitirá mayor despliegue de internet móvil en el país, sigue presentando demoras.

Ahora, a ese proceso, se le suma el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre el segundo borrador de subasta y solicita al Ministerio TIC mayor claridad en las reglas de juego.



"Revisar, detallar, explicitar y redactar de manera exhaustiva y clara las reglas del procedimiento de la subasta sean fácilmente comprensibles para todos los participantes, por ser este un elemento que sirve para fomentar la transparencia del proceso y contribuye a los propósitos de que el proceso competitivo para el espectro se desarrolle con agilidad y de manera dinámica", dice la SIC.



En el concepto, emitido el 11 de julio, la SIC dice que una excesiva carga de cobertura podría desincentivar la inversión de los operadores.



"Esta Superintendencia recomienda que se sopese igualmente el alcance de la política de cobertura. Desde la perspectiva de la libre competencia, tal evaluación procede en la medida que una excesiva carga de cobertura, puede desincetivar a algunos operadores a subvalorar el espectro y con ello puede disminuir la intensidad del proceso competitivo durante la subasta”, explicó la entidad.



Dentro de las reglas de juego, el Mintic plantea que una vez se adjudique la banda de 700 Mhz, el operador deberá, principalmente, reforzar la cobertura de internet en 3.000 centros rurales y localidades.



En este punto, las SIC asegura que: "Aclarar cuál será la metodología para los centros poblados. Evaluar si, una vez se definan con exactitud, cuáles serán los centros poblados a cubrir, las velocidades pico teóricas constituirán en una barrera de entrada o no para potenciales entrantes".



La Supeintendencia, dice, además, que es necesario poner en conocimiento público cuáles serán los municipios que se verán beneficiados con la cobertura de internet.



Y enfatiza: “Esta Superintendencia presenta una observación general sobre el procedimiento en el sentido de efectuar una nueva revisión del mismo, con el fin de concederle la mayor claridad posible. Esto, como quiera que, la claridad, exhaustividad y grado de detalle de las presentaciones que ha hecho el MinTic en varias reuniones con esta Superintendencia, no corresponde a lo farragoso de algunos párrafos del texto del Proyecto, respecto de los cuales se requiere exponer dicho procedimiento con mucha más claridad y de manera esquemática”.

Asomóvil sigue oponiéndose

Asomóvil, la entidad que agremia a los principales operadores de telecomunicaciones, continua oponiéndose a la subasta del espectro.



En un comunicado, la asociación dijo que a menos de 27 días de terminar el Gobierno, el Minitic no debería realizar la adjudicación.



"Asomóvil le solicita al Gobierno Nacional, a través del Ministro de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, Juan Sebastian Rozo Rengifo, dejar en manos del próximo Gobierno, que comienza el 7 de agosto, la subasta de espectro de 700 MHz", dice el organismo.



El gremio considera que no es oportuno definir de manera apresurada y sin claridad, las condiciones de la subasta, dejándole un hecho cumplido a la entrante administración, que además debe asumir las consecuencias.



"Es evidente, que al país no le conviene que se adelante una subasta a marchas forzadas y sin claridad en temas centrales, más cuando la misma implica millonarios recursos y el futuro de la industria", concluyó Asomóvil.

¿Qué es el espectro de 700 MHz?

Esa porción del espectro es significativa para los operadores porque permite mayor cobertura de internet móvil en el territorio nacional, sin desplegar mayor infraestructura para su funcionamiento.



El espectro radioeléctrico es como una autopista por donde viajan las comunicaciones utilizando diferentes bandas de frecuencias –bajas y altas–. Las primeras ofrecen mayor cobertura y de ahí la importancia de los 700 MHz, porque es la banda más baja que tendría el país para las comunicaciones celulares.



De esta adjudicación se viene hablando desde el 2015. Aunque a comienzos de año señalaba su intención de realizarla en 2017, hace unas semanas el ministro TIC, David Luna, anunció que ya no se hará este año.



El ministerio TIC público el segundo borrador de la subasta de la banda de 700 Mhz, la porción del espectro más deseada por los operadores móviles, debido a que permite mayor despliegue de la red 4G en el territorio nacional. De hecho, Colombia es uno de los pocos países de América Latina que todavía no tiene adjudicada esa porción del espectro.





