La obra renacentista hecha solo con código HTML

11 de mayo 2018 , 12:06 a.m.

No fue hecho en 1600 sino 400 años después. Tampoco fue inspirado en la figura humana ni se utilizó un caballete para su confección. 'Francine' es un retrato renacentista digital, creado únicamente a través de códigos web por la estadounidense Diana Smith.



Impulsada por un capítulo de la quinta temporada de 'Padre de Familia', la serie norteamericana, la desarrolladora de 33 años comenzó en 2017 a incursionar en el proyecto que ilustraría a una muchacha de vestido turquesa digna del siglo XVII: “Fue un trabajo muy bien hecho por los animadores del programa”, cuenta Smith.

Y agrega: “Me cautivó especialmente la paleta de colores y la combinación entre el lazo moderno de las caricaturas con la moda de entonces”. Sin embargo, la egresada del bachillerato de Comunicaciones y Psicología de la Universidad de California en Davis no tomaría un lápiz o un papel para darle vida a su obra.



Smith estableció que todos los elementos de 'Francine' debían ser escritos a mano, utilizando hojas de estilo (CSS) y el lenguaje de programación que levanta a internet, HTML.



“Me tomó algunas semanas tener las piezas de la imagen construidas”, comenta humildemente.



En la práctica, dibujó o mejor dicho, tecleó cada coordenada de la obra con el editor de texto Atom y un panel herramientas de desarrollo. Pero este retrato no quedaría así: debido a la naturaleza artística del proyecto y a la compatibilidad entre los navegadores, adoptaría distintas formas si no se observa desde Chrome. Su ilustración sigue comandos de visualización que son interpretados por los softwares.

Así luce 'Francine'. Su creadora dice que es tiempo de iniciar una obra nueva Foto: Diana Smith

“Cada día me veo obligada a asegurar que mi trabajo profesional se vea bien en todos los navegadores. Pero para esta ilustración simplemente no me importaban esas cosas, quería sólo divertirme con el arte”, estima la creadora.



Así, cada pluma, perla e incluso el último pliegue de su faldón servirían para representar entonces la importancia de actualizar los programas y sistemas operativos.



Smith asegura que las personas podrían usar tecnología obsoleta para expresarse, pero que las herramientas modernas ofrecen mucho más.



Desde Cupertino, al sur de San Francisco, la desarrolladora admite que ya es hora de dejar de hacerle reparos a 'Francine' y que debe continuar con otra pintura digital: “Si tuviera que imaginar una vida hipotética para ella en ese periodo sería definitivamente una rebelde. Una rompe reglas”, concluye.



EL MERCURIO (GDA)