La Nintendo Switch llegó a las tiendas

La Nintendo Switch llegó al mercado, de forma oficial, el pasado 3 de marzo. La última consola de la firma japonesa se puede usar como sistema de sobremesa (al igual que otros productos de la competencia, como la Xbox One o la PlayStation 4) o como dispositivo portátil, a semejanza de una tableta.



El precio de referencia es de 299,99 dólares. Sin embargo, en Colombia su valor, en las tiendas más reconocidas, ronda los 1,7 millones de pesos. Está disponible en Panamericana, Alkosto, Jumbo, Éxito y Linio. En Mercadolibre se encuentra desde 1,3 millones de pesos.

Los juegos se consiguen desde 150.000 pesos aproximadamente. Legend of Zelda, Breath of the Wild vale, mínimo, 210.000 pesos. Se venden dos ediciones de la Nintendo Switch, una con los controles grises y otra con los controles de color rojo y azul. No se vende con juegos incluidos, por el momento.

Los controles se llaman Joy-Con y en la caja vienen dos. Cada uno tiene una palanca (o stick) y pueden usarse de forma independiente o juntos. Incorporan una tecnología llamada rumble H, que permite sentir sutiles diferencias por medio de la vibración.



La consola tiene una pantalla táctil de 6,2 pulgadas LCD con resolución de 1.280 por 720 píxeles. Viene con 32 GB de almacenamiento, expandibles con tarjetas MicroSDXC. Opera con un procesador Nvidia Tegra. Tiene dos parlantes en la parte inferior y un puerto de 3,5 mm, para audífonos, en la parte superior.



En la parte trasera hay un soporte que sirve para apoyar la consola sobre cualquier superficie. Cuando la consola se inserta en la base (que trae dos puertos USB 2.0, uno 3.0 y uno HDMI), la imagen tarda unos dos segundos en aparecer en el televisor. Es un proceso sencillo e intuitivo. En el televisor consigue desplegar imágenes en full HD hasta a 60 cuadros por segundo. La batería es de 4.310 miliamperios/hora y ofrece una autonomía de entre 2,5 y 6 horas. La duración depende del juego que se esté ejecutando.



Desde el día de lanzamiento están disponibles Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Bomberman R, 1, 2 Switch, Just Dance 2017, Skylanders: Imaginators, Fast RMX, I am Setsuna, Master Blaster Zero, Shovel Knight: Treasure Trov, Shovel Knight: Specter of Torment y Snipper Clips. Hay cerca de 80 juegos en desarrollo, entre ellos un nuevo Super Mario, un nuevo Zelda y un nuevo Mario Kart.







TECNÓSFERA