Colombia exportó US$ 169 millones en contenidos digitales en 2017 

18 de diciembre 2017 , 09:09 a.m.

El 2017 fue un año positivo para la industria TI colombiana, pues de acuerdo con el MinTIC, el país exportó más de 169 millones de dólares en contenidos digitales.

Datos entregados por la cartera TIC revelan que esa industria creció un 28 por ciento respecto al año 2016 y un 371 por ciento con relación a los resultados del 2012.



Este crecimiento se debe, principalmente, a la estrategia de internacionalización y fortalecimiento de capacidades exportadoras ‘Colombia Bring it On’ de MinTIC y ProColombia en la que 600 compañías se beneficiaron.



Como resultado del trabajo conjunto de estas entidades, las exportaciones de TI e industrias creativas digitales superan los US$ 530 millones desde el año 2012 hasta la fecha.



Del total de exportaciones, las empresas de TI aportaron 111,4 millones y las industrias creativas digitales, US$ 58,2 millones. Estas ventas han estado dirigidas a los cinco continentes y a 44 mercados diferentes, dentro de los cuales se destacan Estados Unidos, Honduras, Argentina y México, además de nuevos mercados como Australia, Croacia e India.



Juanita Rodríguez Kattah, viceministra de economía digital, resaltó la importancia de la internacionalización de estas industrias para que el país pueda ampliar su tejido exportador, generar más ventas y posicionarse en otros mercados.



“Ya son más de 2.800 empresas de la industria TI y de contenidos digitales las que están entrando en nuevos mercados, con una gran oferta de soluciones caracterizadas por su calidad y creatividad”, aseguró.



El ministerio TIC también valoró el trabajo de algunas empresas colombianas y las premió con el reconocimiento 'Juntos lo hacemos posible'.



Las firmas reconocidas fueron:



- Exportador Estrella 2017 - TI: Open International Systems



- Exportador Estrella 2017 - Contenidos Digitales: Dynamo Producciones S.A.



- Exportador Revelación 2017 - TI: Cidenet SAS



- Exportador Revelación 2017 - Contenidos Digitales: Team Toon



- Mejor participación en 2017 - TI: Heinsohn Business Technology



- Mejor participación en 2017 - Contenidos Digitales: Nativapps



- Mejor exportador por selección del público - redes sociales: Ceiba Software.



