¿Ha nacido el conglomerado de medios más grande del mundo?

Una fusión valorada en 85 mil millones de dólares dará vida al que podría ser el conglomerado de medios más grande del mundo. AT&T, la mayor proveedora de servicios de internet y televisión por cable en EE. UU., recibió el martes una aprobación judicial para comprar la cadena Time Warner. Con ello, en un plazo aproximado de una semana, un operador de telecomunicaciones será el dueño de CNN, HBO, Cartoon Network, los estudios Warner Bros, e incluso DC Comics, entre otros.



Después del intento fallido del Departamento de Justicia de EE. UU. por frenar la transacción, expertos temen que la decisión desate una ola de fusiones corporativas.

El martes, un juez de distrito autorizó el acuerdo entre las compañías, por un valor de transacción de 85 mil millones de dólares. Pero el monto es mayor si se considera la deuda de Time Warner -que asume el comprador-, lo que elevaría la cuantía a 108.700 millones de dólares.



La adquisición es vista con atención por observadores que la consideran un precedente con el que los operadores de cable, satélite e inalámbricos podrían tratar de comprar compañías de contenido (sus proveedores). De esta manera, dominarían ambos extremos de la cadena, desde la creación de contenidos hasta la distribución al usuario final (y la consiguiente comercialización). Los primeros en la lista serían los accionistas de Comcast, uno de los principales rivales de AT&T, actualmente en la puja por hacerse a la propiedad de Twenty-First Century Fox.



Es de resaltar que AT&T ya era considerada la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo. En 2017, la Revista Forbes le dio ese título tras la adquisición, por 49.000 millones de dólares, de DirecTV.

En su pronunciamiento, el juez federal de distrito Richard Leon encontró poco respaldo para los argumentos del Gobierno frente a cómo el acuerdo perjudicaría a los consumidores y dijo que tal posición resultaba "delgada como una telaraña".



Según Thomson Reuters, la fusión (incluida la deuda) sería el cuarto mayor acuerdo jamás realizado en el espacio global de telecomunicaciones, medios y entretenimiento. También sería el número 12 en la lista de los acuerdos comerciales más grandes en el mundo en cualquier sector de la economía.

¿Otro golpe a la neutralidad?

La fusión entre AT&T y Time Warner plantea un escenario complicado para compañías de tecnología como Netflix, Spotify o Google, que producen contenido y lo venden en línea directamente a los consumidores. Hasta ahora, tales compañías han operado de forma independiente a quién es el operador del usuario y sin requerir una costosa suscripción de cable.



Eso podría cambiar. La organización sin ánimo de lucro Free Press, que manifestó su desacuerdo con la decisión del juez del distrito, apuntó que "los posibles daños del acuerdo son mucho más amplios".



Según Matt Wood, director de políticas de Free Press, el Departamento de Justicia de EE. UU. limitó mucho el proceso contra la fusión al centrarse únicamente en los incentivos de AT&T para excluir el acceso de otros distribuidores a la programación de cable.



El experto aseguró que el Gobierno no planteó la posibilidad de que AT&T use su nuevo poder de mercado para favorecer el contenido en línea y los servicios de video que posee frente a otros contenidos. En otras palabras, Wood expresó su preocupación frente a que el caso no abordara un tema de neutralidad de la red.



El pasado 11 de junio entró en vigencia la decisión de la agencia reguladora en telecomunicaciones, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), bajo la cual se eliminó el principio de neutralidad de la red consolidado en una ley del mandato de Barack Obama.

"Ahora que AT & T es libre por el momento de todas las obligaciones federales de neutralidad de red, literalmente no hay nada que le impida usar su poder en el mercado de banda ancha para discriminar y favorecer su propio contenido y servicios", explicó Wood.



El presidente Donald Trump, quien ha sido un detractor frecuente de la cadena noticiosa de Time Warner CNN, denunció el acuerdo entre AT&T y Time Warner cuando se anunció en octubre de 2016. Sin embargo, según sugirió el directivo de

Free Press, existe la posibilidad de que el Departamento de Justicia no haya incluido ese potencial daño dentro de la argumentación contra la fusión de las compañías debido a la hostilidad que el mismo Gobierno de Trump ha mostrado frente a las reglas de neutralidad.

Con el desmantelamiento de las protecciones de privacidad 2015, que aprobó en diciembre del año pasado la FCC, "un AT & T-Time Warner combinado podrá vigilar a sus clientes en toda la red y dirigirles publicidad de formas que incluso Google y Facebook no podrán igualar", escribió.



En abril, el CEO de Time Warner defendió la fusión diciendo que era necesaria para aumentar sus ganancias y competir en el sector de la publicidad dirigida. El tema es importante porque a diferencia de otras compañías de publicidad, AT&T, como nuevo dueño, y además operador de telecomunicaciones y proveedor de servicios de internet, tendría un conocimiento exacto del tráfico que navega en sus redes, y con ello podría conocer a los usuarios y cada clic que hacen como clientes suyos.

Expertos que defienden la libertad en internet y los derechos digitales han expresado además su preocupación frente a las nuevas capacidades que tendrán los operadores de telecomunicaciones e internet en EE. UU., teniendo en cuenta algunos aspectos como el acceso y la discriminación. En ese país existen regiones en las que solo está disponible un operador de servicio.



"El hecho de que el Gobierno ignorara este aspecto del acuerdo habla de la necesidad de que los legisladores reconsideren el enfoque de nuestra nación hacia el antimonopolio en un mercado hiperconvergente mediado por dólares estadounidenses. Hoy es un mal día para todos los usuarios de internet y consumidores de medios", puntualizó Wood.



REDACCIÓN TECNOLOGÍA.