Pionera quiere transformar el país con ciencia de calidad

La primera razón por la que Martha Raquel Fontanilla Duque, doctora en ciencias médicas y microbiología de la universidad de Boston, hoy con 60 años recién cumplidos, quiso dedicarse a la ciencia y la tecnología “fue tener una madre que alimentó mi imaginación”.

Martha, que lleva más de 30 años de carrera y que ha sido directora de departamentos universitarios en materia de salud, de niña soñaba con hacer cosas diferentes. De su madre, Benila De Fontanilla, educadora del distrito y creadora de la carrera de educación preescolar en la Universidad Pedagógica Nacional, heredó la pasión por la educación, como una herramienta para la transformación del país.



Para Martha, el principal reto tanto para mujeres como para hombres es entender su propio ‘poder creador’. La doctora señala con firmeza que mientras se esté vivo se puede construir todo lo que quiera hacer. “El principal obstáculo son las trabas culturales y educativas que nos imponen”.



A los 34 años se divorció. Su reto era superar los miedos propios. “Empezar por considerar que uno no necesita de quién lo apoye o lo mantenga. Pasé por un divorcio muy doloroso que dejó mi autoestima afectada y mi respuesta fue irme a hacer el doctorado. Estando allí lo primero que entendí es que el sentimiento de que el mundo está en mi contra tenía que acabarse. Tenía que ser responsable de mis decisiones pues ellas construyen mi futuro. Así fui, desafiándome al máximo de mis propios límites para construir la vida que quería”.

El principal obstáculo son las trabas culturales y educativas que nos imponen FACEBOOK

TWITTER

Aunque Martha estudió Farmacia como pregrado, buscando llegar a la ciencia que permitía efectivamente atender a los pacientes, después de irse como parte de la primera promoción de becarios de Colfuturo a estudiar su doctorado en el exterior, regresó al país ya de 40 años y con una vocación diferente a la biología molecular. Su deseo era construir, aplicar la investigación y lograr desarrollos con impacto.



Actualmente es la directora del grupo investigativo en ingeniería de tejidos de la Universidad Nacional de Colombia, con él ha desarrollado prototipos de productos que podrían usarse para sustituir tejidos humanos en piel, hueso, meñisco y cartílago.



Gracias al proyecto ‘la locomotora de la innovación’ de Colciencias, el grupo, que goza de una calificación nacional de A, la más alta en el país, obtuvo el registro sanitario colombiano del Invima para una malla de colágeno, denominada Regencol plus. La malla será evaluada en un estudio clínico de seguridad y eficacia fase 2 tanto para úlceras diabéticas como para úlceras venosas.



Para recibir el registro sanitario, tuvieron que crear la empresa Regencol SAS. Ahora, la meta para Martha "es lograr que la Universidad Nacional la reconozca como un spin off" mientras sigue trasmitiendo la pasión que tiene su voz a estudiantes y docentes.



Desde la empresa, el grupo investigativo que dirige sueña con producir y comercializar productos realizados por apoyo de Colciencias y los impuestos de los colombianos. “Queremos hacer masa crítica para lograr cambiar y transformar costumbres de forma tal que el país pueda construir ciencia de calidad y solucionar problemas locales”.



Martha, que se considera parte de la generación ochentera y noventera, alude a que su generación fue precedida por las valientes mujeres que se atrevieron a dejar los confines sus hogares, que trabajaron y al mismo tiempo tuvieron una familia.



Para las generaciones futuras, para las futuras científicas, Martha cree que “existen muchas cosas que se asocian con la formación que nos dan como mujeres. Lo que hay que romper son los autolímites que la cultura nos ha puesto para ser lo que queremos. Mientras se tenga miedo no se puede ser capaz de lograr los sueños”.

LINDA PATIÑO

​REDACCIÓN TECNOLOGÍA

En Twitter: @LinndaPC





Conozca también: La mujer que estudió ciencia en Francia y volvió para salvar vidas