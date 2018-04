El 86 por ciento del territorio nacional ya tiene cobertura TDT

"Con la llegada de la TDT, mi hermana puede aprender con muñequitos que hablan en inglés. Además, evitamos que salga tanto a la calle. Por mi cuenta, me gusta llegar después del trabajo a ver televisión, porque me mantengo informada de las noticias regionales".



Así relata Zuliani Oquendo, una joven habitante del municipio La Tebaida, ubicado en el departamento del Quindío, su experiencia con la Televisión Digital Terrestre (TDT). Oquendo, quien vive en el barrio Nueva Tebaida y es estudiante del Sena, aseguró que la televisión le permite "entretenerse, aprender y, sobre todo, a estar más tiempo en familia".

La joven hace parte de un grupo de 10.000 personas que resultaron beneficiadas con decodificadores y antenas para adoptar esa tecnología. Dicha iniciativa es liderada por la Autoridad Nacional de Televisión (Antv), con el objetivo de que los colombianos entiendan y se apropien de la TDT.



Con una inversión de más de 5.000 millones de pesos (estaciones, decodificadores, antenas y contenidos), La Tebaida fue el único municipio del departamento del eje cafetero que se pudo beneficiar, explicó Ángela María Mora, directora de la Antv.



La autoridad escoge los hogares con base en un estudio realizado por Departamento Nacional de Planeación, quienes se encargan de otorgar un puntaje a las personas pertenecientes al Sisbén. Los beneficiarios son aquellas personas que tienen esa calificación alta, pues son quienes tienen más necesidades básicas que cubrir.



Diana Cardona, otra beneficiaria del programa, relata con emoción que ahora tiene más canales que le permiten a ella y a su familia "pasar ratos agradables".



"No debo pagar nada y ahora, en vez de tener dos canales, tengo 14. Me gusta ver Telecafé y Señal Colombia. Yo me entretengo más, mi esposo ve fútbol y mis hijos se conectan con los dibujos animados", cuenta Cardona, quien también es habitante del barrio La Nueva Tebaida.



En el periodo de cambio que atraviesa el país para pasar su señal de televisión analógica a digital, en la actualidad ya existen 23 ciudades y más de 800 municipios de Colombia conectados a la televisión digital terrestre. Se estima que el 86 por ciento del territorio cuenta con ese estándar de televisión.



"A 28 de febrero ya tenemos el 86 por ciento de cobertura y esperamos, al finalizar el 2018, tener el 92 por ciento, la misma penetración que tiene hoy la TV análoga. Hoy nos quedan los municipios pequeños, de menos de 50.000 habitantes. A eso estamos tratando de llegar, pero nuestra geografía es demasiado montañosa, lo que hace que se deba instalar una estación por municipio", aseguró la directora de la Antv.



Mora señaló además que: "Estamos hablando que hace falta invertir 200.000 millones de pesos para el ocho por ciento que nos falta, el cual está distribuido en Santander, Antioquia y Cundinamarca".

Y...¿cuáles son los retos?

No obstante, el reto de la televisión pública (y, en general, de la TV tradicional) es mantener la atención de las personas en días donde el gusto por los servicios de streaming (también llamadas OTTs) está en aumento.



Para Gabriel Vieira Posada, miembro de la Junta Nacional de Televisión, es importante que la televisión pública genere contenidos que logren impactar a las audiencias, sobre todo, a las generaciones más jóvenes. Por eso, no se descarta, dicen los expertos, que un futuro, sea posible tener un canal exclusivo para niños en la televisión pública.



"El gran reto de la TV pública es crear contenidos de calidad que capten la atención de las personas. Hoy en día podemos competir abiertamente con Netflix, porque el talento lo hay. Entonces, nuestro rol es utilizar los recursos para sacar convocatorias que permitan a los canales, adicional a su programación habitual, desarrollar series propias. Estamos hablando que puedan recibir 1.000 millones de pesos por serie", comentó Posada.



El experto también aseguro que: "Si la TV pública, con talento nuestro, con historias locales y con personajes en los que la gente se ve reflejada, hay una esperanza".



TECNÓSFERA

La Tebaida, Quindío

Con invitación de la Antv