EE. UU. elimina el cargo de coordinador de seguridad cibernética

La Casa Blanca eliminó la posición de coordinador de seguridad cibernética luego de que la primera persona designada por el presidente Donald Trump para el puesto se marchara la semana pasada. Así lo confirmó el martes un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC).

"Estas acciones continúan un esfuerzo para empoderar a los Directores Senior del Consejo de Seguridad Nacional. La racionalización de la gestión mejorará la eficiencia, reducirá la burocracia y aumentará la responsabilidad ", dijo el portavoz del NSC, Robert Palladino, en un comunicado.



Según Palladino, los dos principales directores de políticas cibernéticas del NSC se sientan uno cerca del otro, por lo que podrán coordinar los asuntos en tiempo real.



Rob Joyce, el primer coordinador de Trump, salió de la Casa Blanca el viernes pasado y planeaba regresar a la Agencia de Seguridad Nacional donde había trabajado previamente. Su partida se anunció en abril.



El puesto se estableció durante la administración del presidente Barack Obama y tenía como objetivo armonizar la política gubernamental sobre ciberseguridad y guerra digital.



Los expertos en políticas cibernéticas, los legisladores y los ex funcionarios instaron al presidente Trump a reemplazar a Joyce y no abolir el puesto.



"No veo cómo deshacerse del principal funcionario cibernético en la Casa Blanca hace algo para que nuestro país esté más seguro frente a las ciberamenazas", dijo Mark Warner, el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, en una publicación en Twitter.



