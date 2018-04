Revelan que app de citas compartió datos de VIH de usuarios

03 de abril 2018 , 10:01 a.m.

03 de abril 2018 , 10:01 a.m.

La aplicación para citas homosexuales Grindr compartió con terceros y sin informar a sus usuarios los datos que éstos eligen difundir en su perfil, incluido si tienen el VIH, aunque sin fines comerciales, revelaron las publicaciones especializadas estadounidenses BuzzFeed News y Techcrunch.

La transmisión de información de Grindr a las firmas Apptimize y Localytics, dedicadas a optimizar aplicaciones, fue identificada en principio por la organización sin fines de lucro noruega Sintef, según las versiones periodísticas.



Grindr, fundada en 2009 y que cuenta con más de 3,6 millones de usuarios activos diariamente en todo el mundo, les facilitó a esas compañías parte de la información como el estado de VIH y la fecha de la última prueba, explicó BuzzFeed News.



Otros datos, entre ellos la ubicación GPS, número del teléfono móvil, género, edad, "tribu" (subcultura gay), interés del usuario (amistad o relación), correo electrónico, a veces se transmitieron a través de "texto sin formato" o sin encriptar, lo que los hace vulnerables a piratas informáticos, según esas versiones.



"El estado de VIH está vinculado a toda la otra información. Ese es el problema principal", explicó Antoine Pultier, investigador de Sintef, a BuzzFeed News. Cooper Quintin, del equipo de tecnología e investigación en seguridad de la organización Electronic Frontier Foundation, aseguró también a BuzzFeed News que esa "es una práctica especialmente mala que puede poner la seguridad del usuario en riesgo".



Para James Krellenstein, integrante del grupo defensor de personas con sida ACT UP New York, este hecho supone una "violación extremadamente flagrante de los estándares básicos" que esperarían de una compañía que se promociona como defensora de la comunidad gay.



Señaló, además, que Grindr es un sitio "relativamente único" para revelar la condición VIH. Consultadas al respecto, fuentes de Grindr dijeron que Apptimize y Localytics ayudan a mejorar esta aplicación.



"No se vende información de usuario de Grindr a terceros", puntualizó el jefe de tecnología de la "app", Scott Chen, en un comunicado, y señaló que "miles de empresas utilizan estas plataformas de gran prestigio".



Según el portavoz, "la información limitada que se comparte con estas plataformas se realiza bajo estrictos términos contractuales" para garantizar el "más alto nivel de confidencialidad, seguridad de datos y privacidad del usuario".

En el ojo del huracán

Los investigadores temen que al asociar la información sanitaria con otros datos como la localización y la dirección de correo electrónico, los usuarios puedan ser identificados.



La asociación de defensa de los derechos numéricos Electric Frontier Foundation calificó de "decepcionante" la respuesta de Grindr. "Habéis traicionado a la comunidad LGBT", comentó un internauta en un chat en línea.



Esta polémica tiene lugar en un momento en el que Facebook se encuentra contra las cuerdas desde hace dos semanas, acusada de no haber protegido las informaciones de más de 50 millones de usuarios que han acabado, a través de una empresa tercera, en manos de una firma de análisis de datos que las habría utilizado con fines políticos.



EFE Y AFP