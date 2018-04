África también investigará escándalo de Cambridge Analytica

Las revelaciones sobre el acceso a datos personales sin consentimiento de inicialmente 50 millones usuarios por parte de la firma analítica británica Cambridge Analytica, situación de la que Facebook dijo ayer podrían ser 87 millones de cuentas de la red social, también ha tocado al continente africano, donde la protección de los datos es escasa.

Según reportó Reuters, Cambridge Analytica o su empresa matriz, SCL Group, trabajó en las campañas de 2013 y 2017 del presidente Uhuru Kenyatta de Kenia, un país con una creciente población de usuarios de Internet, donde no existen leyes o regulaciones específicas para proteger la privacidad de los usuarios.



La compañía también fue contratada, según reportó el portal británico The Guardian, para apoyar la fallida oferta de reelección del entonces presidente Goodluck Jonathan de Nigeria en 2015.



Frente a las revelaciones, esta semana un portavoz del presidente nigeriano dijo el que el gobierno del país investigará las denuncias de participación indebida de Cambridge Analytica durante las elecciones de 2007 y 2015.



El partido gobernante de Kenia dijo a Reuters que había contratado a SCL por "calificar" en las elecciones presidenciales de 2017, pero no dio detalles sobre la naturaleza precisa del trabajo realizado.



Cambridge Analytica no respondió a una solicitud de comentarios. La compañía suspendió a su presidente ejecutivo a la espera de lo que dijo sería una investigación completa e independiente.



Facebook cuenta actualmente con 123 millones de personas en el África subsahariana que acceden a su plataforma de redes sociales mensualmente.



Kenia y Nigeria no están solas en África, que como región ha registrado el crecimiento más rápido del mundo en uso de Internet en la última década, impulsado por la rápida expansión de las redes de banda ancha móvil y los teléfonos cada vez más accesibles. A diferencia de Europa y Estados Unidos, donde las leyes de privacidad de datos brindan un nivel de protección a los consumidores, muchos africanos tienen poco o ningún recurso si ocurre una violación de datos porque a menudo no existen salvaguardas legales y regulatorias.



Aunque existe una ley de protección de datos aprobada por Sudáfrica en 2013, mucho gobiernos no la han adoptado. Grupos de defensa de la privacidad dicen que se está dejando a muchos africanos, muchos de los cuales están accediendo a Internet por primera vez, con poca o ninguna protección.



Más de la mitad de los 54 países de África carecen de protección de datos o leyes de privacidad, según la organización Artículo 19, grupo defensor de derechos con sede en Londres. Pero de los 14 países que sí lo tienen, nueve no tienen reguladores para hacerlos cumplir.



Pero incluso algunos proyectos de ley de privacidad de datos que se han introducido en los parlamentos africanos se han retrasado durante años.



Los grupos de privacidad de datos dicen que muchos gobiernos africanos tienen un gran interés en no introducir tales leyes porque usan los datos de los ciudadanos para sus propios fines, ya sea para campañas políticas, como en Kenia, o para reprimir la disidencia política, según denunciaron los grupos defensores el gobierno en Tanzania lo ha hecho desde que aprobó una ley de delitos cibernéticos en 2015.

Falta neutralidad de la red

Los grupos defensores de la privacidad también dicen que otro problema que afecta la protección de datos en África es que algunas compañías, incluida Facebook, han introducido versiones reducidas de sus propias plataformas y algunos otros sitios web sin cargo a cambio de que los usuarios proporcionen algunos datos.



El proyecto Free Basics, iniciativa de Facebook para ofrecer acceso parcial a la red sin necesidad de un plan de datos, que ha sido acusado por organizaciones sociales de violar los principios de no discriminación en internet, neutralidad de la red, al favorecer ciertos contenidos sobre otros, opera en 27 países africanos según Facebook.



Los grupos de defensa de la privacidad dicen que algunos usuarios de Free Basics, que pueden estar en línea por primera vez, pueden tener poca o ninguna comprensión de qué información se está recopilando de ellos y compartiendo con terceros



Facebook dijo que los usuarios pueden "elegir eliminar su información asociada con el uso de Free Basics, y pueden hacerlo comunicándose con nosotros".



Aunque algunos africanos acceden a Internet a través de un servicio gratuito, como Free Basics de Facebook, muchos de los que tienen la capacidad de pagar por los datos del teléfono móvil aún usan la plataforma más que cualquier otro sitio en Internet. Así lo explicó Nanjira Sambuli, quien encabeza el Oficina de la World Wide Web Foundation en Kenia, y agregó: "Facebook es el Internet para muchas personas en África".



REUTERS