Justicia de la UE determina que Uber es un servicio de transporte

La aplicación Uber ofrece un servicio de transporte y puede ser regulada como los taxis tradicionales, dijo este miércoles el máximo tribunal de la Unión Europea, en un esperado fallo que determinará las normas que Uber y sus rivales tienen que respetar en Europa.

"El servicio proporcionado por Uber que conecta a particulares con conductores no profesionales está vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, ha de calificarse de servicio en el ámbito de los transportes, a efectos del Derecho de la Unión", dijo el Tribunal de Justicia Europeo.



"Por eso, los estados miembros pueden regular las condiciones para proporcionar ese servicio", agregó.



Uber, que ha tenido disputas con reguladores locales y nacionales desde su lanzamiento hace seis años, ha argumentado que es simplemente una aplicación digital que actúa como intermediaria entre conductores y clientes que buscan un transporte y por tanto aspiraba a caer bajo reglamentos europeos más leves para servicios online.



El caso llega tras una querella por competencia desleal presentada por una asociación de taxistas de Barcelona contra el servicio sin licencia UberPOP de

Uber, que usa conductores no profesionales para recoger a clientes y que desde entonces se ha suspendido en la mayor parte de ciudades europeas donde funcionaba.



Tras conocerse el fallo, Uber dijo que éste no modifica la forma en que opera en la mayoría de los países de la Unión Europea. "Esta decisión no cambiará las cosas en la mayoría de los países de la Unión Europea donde ya operamos bajo la ley de transporte", declaró una portavoz.



"Como ha dicho nuestro nuevo presidente ejecutivo, es apropiado regular servicios como Uber, por lo que continuaremos dialogando con ciudades de toda Europa. Este es el enfoque que tomaremos para asegurarnos de que todo el mundo pueda obtener un transporte de confianza con sólo tocar un botón", agregó.



El gigante de Silicon Valley está en medio de una batalla legal por su derecho de operar en Londres, su mercado europeo más importante.

REUTERS