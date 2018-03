Desestiman demanda por supuesta censura de Google a conservadores

Youtube, la plataforma de video en línea de Google, salió favorecida en un caso en California, EE. UU., en el que había sido acusada de violar la libertad de expresión de un reconocido presentador conservador.



Lucy Koh, jueza de distrito en San José, California, dijo que una organización sin fines de lucro administrada por el presentador de programas de radio Dennis Prager no pudo demostrar que la plataforma hubiera infringido sus derechos de libertad de expresión al colocar restricciones de edad en su contenido.

Prager University había alegado que la actitud de YouTube hacia su "identidad y punto de vista político" llevó a limitar el acceso a sus videos, infringiendo su promesa pública de neutralidad, al imponer un "modo restringido" sobre las piezas que abordaban temas como el aborto, los derechos de armas, el Islam y el terrorismo,



Pero la juez dijo que Google y YouTube, ambas unidades de negocio de Alphabet, no califican como "actores estatales", que estarían sujetos a la primera enmienda al haber creado un "discurso de foro público".



"Los demandados son entidades privadas que crearon su propio sitio web de redes sociales para compartir videos y toman decisiones sobre cómo regular el contenido que se ha subido a ese sitio web", escribió Koh.



"El demandante no ha demostrado que los acusados ​​hayan participado en alguna de las funciones públicas que tradicionalmente están reservadas exclusivamente para el estado", agregó.



En documentos judiciales, Google reconoció que decidir qué videos restringir "puede implicar llamadas de juicio difíciles y subjetivas", pero dijo que no debería ser responsable por tratar de mantener a YouTube como un espacio "seguro y agradable para todos los usuarios".



YouTube, en un comunicado, dijo que los videos de Prager "no fueron excluidos del Modo restringido debido a la política o la ideología", y la decisión de Koh "reivindica importantes principios legales que nos permiten ofrecer opciones y configuraciones diferentes a los usuarios".



La juez Koh también desestimó el reclamo que acusaba a YouTube de participar en publicidad falsa al calificar que los videos de Prager eran "inapropiados".



Peter Obstler, un abogado de Prager, dijo que su cliente revisará sus opciones legales, incluida una posible apelación.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters