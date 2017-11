La bella tuitera pro-Trump que nunca existió en realidad

06 de noviembre 2017 , 01:51 a.m.

06 de noviembre 2017 , 01:51 a.m.

Prominentes voceros del Partido Demócrata debatieron con ella sus puntos de vista, que fueron citados por varios medios, de ‘BuzzFeed’ a ‘USA Today’ y ‘The New York Times’.



Pero aunque Jenna Abrams parecía la personificación de la joven estadounidense conservadora, con fuertes posiciones antiinmigración y feroz defensora de la administración Trump, la realidad era mucho más siniestra: la tuitera a la que seguían 70.000 personas no existía y era el producto de una ‘granja’ de troles en San Petersburgo, Rusia.

Según un reporte de ‘The Daily Beast’, que cita el resultado de una de las primeras investigaciones del Congreso de EE. UU. sobre el tema de la injerencia rusa en las elecciones de ese país, Abrams fue citada, además de los medios mencionados, en reportes de InfoWars, Yahoo Sports, Sky News, IJR, Breitbart, ‘The Washington Post’, Mashable, ‘New York Daily News’, ‘Quartz’, ‘Dallas News’, France24, HuffPost, ‘The Telegraph’, CNN, BBC, Gizmodo, The Independent, ‘The Observer’, Business Insider, ‘The National Post’, ‘The Times of India’ y The Daily Mail. Obviamente, también recurrieron a ella varios canales afiliados a Fox News así como Russia Today.

De Trump a las Kardashian

Mientras refutaban sus posiciones aparentemente ignorantes sobre hechos históricos, medios e influenciadores de izquierda ayudaron a cimentar su fama. Una corrección de un error garrafal recibió 65.000 retuits. Otra, 41.000.



La cuenta de Twitter @Jenn_Abrams fue creada en 2014 y por varios meses se dedicó a crear fama con comentarios graciosos sobre temas muy populares: de comentarios de moda a las hermanas Kardashian.



Tenía, además, un sitio web (con su cuenta de Gmail), una página de Medium y una página de GoFundMe.



Pero este domingo la cuenta de Twitter estaba cerrada, así como la de Google. Reporteros que trataron de escribir a la dirección jennnabrams@gmail.com recibieron una respuesta de Google dando cuenta del cierre.



La cuenta de Abrams es una entre cerca de 2.700 que han sido cerradas porque Twitter determinó que eran manejados desde organizaciones vinculadas al Gobierno ruso. Se cree que los troles de ese país tenían cerca de 36.000 bots trabajando permanentemente para amplificar el alcance de sus mensajes.

Pero el de Abrams es un caso notable en cuanto al alcance que logró y la repercusión social que llegaron a tener sus mensajes.



Hoy, quienes interactuaron con ‘ella’, incluso para cuestionarla, reconocen que fueron engañados, a pesar de que su cuenta en cierta medida les advirtió, pues en la descripción decía: “La política es un circo de hipocresía”.



TECNOLOGÍA