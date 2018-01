Jeff Bezos donó 33 millones de dólares para apoyar a los Dreamers

15 de enero 2018 , 07:48 a.m.

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, envió un claro mensaje político frente al tema migratorio en EE.UU al anunciar una donación de 33 millones de dólares para la organización sin ánimo de lucro Dream US. El objetivo de la iniciativa es apoyar al menos a 1.000 jóvenes inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país norteamericano de cuando eran niños, también conocidos como Dreamers.

Después de meses de polémica por las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump frente al programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia DACA (por sus siglas en inglés), la donación de Jeff Bezos y su esposa Mackenzie Bezos hace parte del respaldo que Silicon Valley está ofreciendo a los jóvenes inmigrantes, quienes sufren incertidumbre sobre su futuro en el país.



En septiembre pasado, el millonario también se pronunció sobre el asunto al firmar una carta abierta dirigida a Trump y a los miembros del Congreso de EE.UU solicitando no derogar el programa. La misiva fue apoyada por diversos líderes del sector tecnológico como Sundar Pichai, de Google; Satya Nadella, de Microsoft; Tim Cook, de Apple, Mark Zuckerberg, de Facebook; Reed Hastings, de Netflix y Jeff Wiener, de LinkedIn.



Bezos afirmó que el donativo, el más grande en su historia, financiará becas para unos 1.000 graduados de secundaria que hagan parte del programa DACA. Según el líder tecnológico su inspiración fue su padre, quien llegó a EE.UU desde Cuba en la década de 1960 como parte de una ola de miles de menores no acompañados.



"Mi papá llegó a los Estados Unidos cuando tenía 16 años. (...) Aterrizó en este país solo y no podía hablar inglés. Con mucha determinación, y con la ayuda de algunas destacadas organizaciones mi padre se convirtió en un ciudadano sobresaliente, y continúa devolviendo las posibilidades a un país que siente que lo ha bendecido de tantas maneras. MacKenzie y yo tenemos el honor de poder ayudar a los Dreamers de hoy al financiar estas becas", aseguró en un comunicado.



Aproximadamente unos 800.000 Dreamers se vieron afectados con el anuncio que realizó Trump el año pasado sobre el fin de la medida. Pero la incertidumbre continua después de que el presidente estadounidense enviara señales contradictorias el pasado martes ante la posibilidad de un acuerdo de inmigración con el Congreso para ofrecer a los Dreamers un camino hacia su ciudadanía plena.



Horas después del anuncio del posible acuerdo, Trump insistió en la creación del muro. Asegurando en Twitter: "Como lo dejé muy claro hoy, nuestro país necesita la seguridad del Muro en la Frontera Sur, que debe ser parte de cualquier aprobación de DACA ".



REDACCIÓN TECNÓSFERA