La UE considera usar algoritmos para investigaciones antimonopolio

04 de mayo 2018 , 07:13 a.m.

Los reguladores de la UE podrían establecer sus propios algoritmos para encontrar compañías que usan software para fijar precios con sus pares o para sacar provecho de sus rivales. Así dijo este viernes la jefa antimonopolio de Europa.

Los comentarios de la Comisaria Europea de Competencia, Margrethe Vestager, subrayan la inquietud entre los responsables de la política sobre las herramientas tecnológicamente avanzadas, como los algoritmos informáticos, que facilitan la complicidad entre las empresas sin ningún acuerdo formal o incluso sin interacción humana.



La investigación de la Comisión Europea sobre el comercio electrónico el año pasado, por ejemplo, encontró que dos tercios de los minoristas usan algoritmos para rastrear los precios de sus competidores.



Existe un debate sobre si los creadores y usuarios de tales algoritmos pueden incluso ser considerados responsables de dicha confabulación. Vestager dijo que encargó un estudio sobre el tema para mejorar su caja de herramientas antimonopolio.



"Es una hipótesis que no todos los algoritmos habrán sido hechos desde una facultad de derecho. Así que tal vez hay algunos por ahí que pueden tener la idea de que deben confabularse con otro algoritmo que no haya asistido a la escuela de leyes tampoco", dijo Vestager en una conferencia organizada por la Autoridad de Competencia de Bélgica.



"Así que, por supuesto, nos gustaría tener nuestros propios algoritmos para analizar el mercado, averiguar si ha habido o no conspiración", dijo.



En un discurso el año pasado, Vestager, que puede penalizar a las empresas hasta el 10 por ciento de su facturación global por infringir las normas de la UE, dijo que podría imponer mayores multas a las empresas que usan software para hacer cumplir sus cárteles más estrictamente.



REUTERS