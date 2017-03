Entrevista con la mujer de los 5.400 'matches' en Tinder

Egger usó esta aplicación durante un par de meses y durante este tiempo le pareció extraño su funcionamiento, además de que la gente intentara encontrarla para darle ‘Match’. “Era demasiado perturbador para mí, tuve que borrarlo” dijo a EL TIEMPO la modelo.



(Vea también: Ella es Jazz Egger, la mujer con más de 5.400 'matches' en Tinder)

Pero este no fue el fin de la ‘app’ en su vida, tiempo después la volvió a instalar pues asegura que encontró otros beneficios que incluso aportarían a su trabajo como periodista de música. “Descargué Tinder para encontrar músicos para posibles colaboraciones en mi blog y encontré algunos. Fue realmente agradable. Mucha gente de la industria creativa lo usa para exploraciones y búsqueda de modelos, cosas así”



Sin embargo, después de estos meses de usar la plataforma virtual, los ‘match’ comenzaron a dispararse. Aunque para ella parecía normal, sus amigos le advirtieron que era una situación poco común. A partir de ese momento, pensó, “las cosas se pusieron serias”. Su historia comenzó a ser difundida en redes sociales, blogs y medios de comunicación en diferentes partes del mundo. “Ahora hay artículos en América, Alemania y… no lo sé ¡China!”, señaló.



La modelo ha conocido en Londres cerca de 20 personas con las que ha salido, entre ellos músicos, actores, youtubers y artistas. Adicional a esto, ha recibido muchos piropos comunes que no han logrado llamar su atención.

