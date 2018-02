Con 'Unsane', Steven Soderbergh cambia la cámara por el iPhone

El cineasta Steven Soderbergh, adepto de la experimentación, presentó en la Berlinale (Festival Internacional del Cine de Berlín, Alemania), su película 'Unsane', filmada con un iPhone, mostrándose dispuesto a abrir un nuevo capítulo en su carrera y demostrar que los celulares pueden tener su lugar en el séptimo arte.

"Es una época fascinante para hacer películas. Ya me hubiese gustado contar con un objeto así cuando tenía 15 años", afirmó ayer en rueda de prensa el director de 'Ocean's Eleven'.



El cineasta estadounidense, de 55 años, no es el primero en filmar una película con un teléfono celular: Sean Baker ('The Florida project') grabó un día de dos transexuales en 'Tangerine' (2015), alegando motivos presupuestarios.



Mientras que el año pasado, el francés Michel Gondry rodó también un corto de 11 minutos, 'Detour', a pedido de Apple.



No obstante, Soderbergh es el primero que se muestra convencido y dispuesto a repetir la experiencia, al punto que la próxima semana empezará un nuevo rodaje con las mismas condiciones.



Entre sus ventajas, el cineasta citó un rodaje más corto (dos semanas), un equipo más reducido y menos tiempo también entre los ensayos y la filmación.



Sin embargo, también destacó varios puntos negativos, como las vibraciones a las que es sensible el celular y la profundidad de campo, que debe ser trabajada después.



