Foxconn, proveedor de Apple, invertirá US$10.000 millones en EE. UU. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que la empresa taiwanesa Foxconn, suministradora y fabricante de los principales dispositivos de Apple, invertirá 10.000 millones de dólares en EE. UU. y construirá una planta en el estado de Wisconsin que generará de entrada 3.000 empleos.



"Es un gran día para los trabajadores estadounidenses, y para todos aquellos que creen en la etiqueta 'Hecho en EE. UU.'", anunció Trump en un acto en la Casa Blanca, en el que estuvo acompañado por el presidente de la empresa, Terry Gou; el vicepresidente estadounidense, Mike Pence; y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, entre otros.

Según el mandatario, esta inversión de Foxconn tiene el potencial "de generar con el tiempo hasta 13.000 empleos".



Trump ha situado como prioridad de su agenda el nacionalismo económico, con el lema "Hacer a EE. UU. grande de nuevo", y ha prometido impulsar la creación de empleo en el país. "Si yo no hubiese sido elegido, (Gou) obviamente no estaría gastando 10.000 millones de dólares", subrayó el presidente estadounidense en una breve intervención.



De hecho, en una entrevista con 'The Wall Street Journal', Trump señaló que Apple le prometió la llegada de tres fábricas a ese país.



"Le dije, Tim, a menos que empieces a edificar fábricas en este país, no consideraré mi administración un éxito económico. Él me llamó, y dijo que las fábricas serán construidas", señala Trump en la entrevista.



Por su parte, Ryan, que representa al estado del medio oeste en el Congreso, afirmó que "este es un día emocionante para nuestra comunidad, y deseamos trabajar más con Foxconn a medida que comenzamos esta nueva era de manufactura en Wisconsin".



La fábrica que Foxconn instalará en Estados Unidos estará dedicada a la manufactura de pantallas, empaquetado de semiconductores y componentes y productos ligados a las tecnologías de grandes datos y computación en la nube. Foxconn es la fabricante de los principales dispositivos de Apple, entre ellos el popular iPhone, y cuenta con más de un millón de empleados en China.



TECNÓSFERA CON EFE