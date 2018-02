Intel enfrenta 32 demandas por fallas de seguridad

Intel aseguró este viernes que accionistas y clientes presentaron 32 demandas colectivas contra la compañía. Las acciones legales están relacionadas a las fallas de seguridad en los procesadores de la compañía.

La mayoría de las demandas (30) son casos de acción colectiva por parte de clientes que afirman haber sido perjudicados por las "acciones y / u omisiones" de Intel frente a los fallos Meltdown y Spectre, que salieron a la luz por una investigación en el mes de diciembre y que podrían permitir a ciberdelincuentes ingresar a las máquinas y extraer información privada de los usuarios.



Las fallas juntas afectaron prácticamente el 90 por ciento de los equipos de la última década. Los chips de Intel, Advanced Micro Devices (AMD) y ARM Holdings se vieron comprometidos.



Aunque las empresas han emitido correcciones y varios actores de la industria como Apple y Microsoft también han actuado, los parches para reparar los fallos provocaron la ralentización de algunas computadoras. Analistas del sector habían pronosticado que las empresas podrían enfrentar demandas de clientes y consumidores que reclaman daños porque sus dispositivos no funcionaron como debían.



Intel aseguró que no ha podido estimar el valor de las pérdidas potenciales que pueden surgir a raíz de las demandas.



Por otra parte, los dos pleitos restantes se tratan de acciones de clase de valores. Los demandantes alegan que Intel y algunos de sus oficiales violaron las leyes de valores al hacer declaraciones sobre los productos o sus controles internos que luego se revelaron como falsos o engañosos. Tres accionistas individuales de Intel que habían presentado acciones contra miembros del directorio de Intel y otros gerentes, alegando que no cumplieron sus obligaciones con la compañía al no tomar medidas en relación con supuestas operaciones con información privilegiada.



A finales de noviembre de 2017, Brian Krzanich, presidente ejecutivo de Intel, vendió 889.879 acciones de la compañía, mucho antes de que los detalles de la falla se hicieran públicos. En un plan de negociación, que fue adoptado el 30 de octubre, Krzanich ganó unos 39 millones de dólares.



Según Bloomberg aunque Intel dice que las ventas de Krzanich formaban parte de un plan de acciones preestablecido, los abogados de valores consideraron que la transacción podría ser examinada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).



Por su parte, la división Deepmind de Google aseguró que informó a las compañías afectadas sobre la fallas antes del 28 de julio de 2017.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters y Bloomberg