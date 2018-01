Intel enfrentará demandas por fallas en su hardware

La compañía tecnológica Intel enfrentará tres demandas colectivas a raíz de las recientemente conocidas vulnerabilidades Meltdown y Spectre. El error de seguridad, que es considerado por expertos como uno de los más grandes hasta el momento, deja expuestos datos sensibles a los ciberdelincuentes y está presente en miles de millones de dispositivos, afectando sistemas operativos como Windows, iOS y Android.

Los demandantes, ubicados en California, Oregón e Indiana, Estados Unidos, presentaron demandas colectivas por separado para exigir compensaciones ante las fallas de seguridad y la posible ralentización de los dispositivos que generaría su reparación. Los tres procesos argumentan que además del fallo, Intel tardó en divulgar públicamente la información sobre éste, que según investigadores habría sido entregada desde junio de 2017.



Según información publicada por The Guardian, Intel "puede confirmar que está al tanto de las acciones colectivas pero, como estos procedimientos están en curso, sería inapropiado hacer comentarios".

Las fallas Meltdown y Spectre fueron descubiertas por investigadores de seguridad de Google Project Zero junto con investigadores académicos y de la industria de varios países. Juntas afectan a una gran parte de equipos en el mundo, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de todos los proveedores y casi sin importar cualquier sistema operativo.



Según el portal The Register, que publicó la investigación sobre el tema, la aplicación de una posible solución o actualización provocaría pérdidas de rendimiento de las máquinas que irían entre el 5 y el 30 por ciento, según el modelo del procesador.



Sin embargo, en un comunicado oficial, el pasado 3 de enero, Intel aseguró que los errores no son exclusivos de sus productos. El error está presente también en el hardware de otros fabricantes de procesadores como AMD y ARM, con quienes Intel estaría trabajando en la solución. Así mismo, la firma aseguró que "cualquier impacto en el rendimiento depende de la carga de trabajo" y que para un usuario promedio "no debería ser significativo y se mitigará con el tiempo".



La noticia sobre la falla de seguridad impactó las acciones de Intel, que tuvieron una caída del 4,35 por ciento el jueves pasado.



REDACCIÓN TECNÓSFERA