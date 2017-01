Instagram incluye anuncios en su herramienta 'Stories'

La aplicación de edición fotográfica Instagram de Facebook Inc incluirá más de 30 anunciantes en una de sus herramientas de más rápido crecimiento, Instagram Stories, en un intento por aumentar sus ingresos publicitarios, afirmó la compañía el miércoles.

La red social buscará convertirse así en un actor más importante en el mantenimiento del crecimiento de los ingresos publicitarios de Facebook en 2017. Durante las dos últimas presentaciones de resultados, los ejecutivos de Facebook indicaron que podrían alcanzar pronto un límite en la cantidad de anuncios que pueden ofrecer a sus usuarios, uno de los factores principales en el aumento de los ingresos por anuncios.

La industria es optimista sobre la capacidad de Instagram de mantener la posición de Facebook, segundo tras Google -de Alphabet Inc - en el mercado publicitario digital. "Instagram podría terminar siendo un componente de ingresos tan fuerte para Facebook como lo ha sido YouTube para Google", dijo Noah Mallin, directivo de la agencia MEC.

En Instagram Stories, usuarios y empresas pueden publicar una serie de fotografías y videos que desaparecen tras 24 horas. Fue lanzado en agosto y ahora cuenta con 150 millones de usuarios activos diarios, según Jim Squires, director de operaciones de mercado para Instagram.

El nuevo dispositivo mostrará anuncios en pantalla completa de forma intermitente mientras los usuarios navegan por las fotos y videos en Instagram Stories.

La firma lo está ensayando con grandes anunciantes como General Motors Co, Nike Inc y Airbnb. Turner Sports, de Time Warner Inc, probará con anuncios con motivo de la emisión por su canal de cable TNT del partido del All Star de la NBA, que se celebrará el próximo mes en Nueva Orleans.

De acuerdo con eMarketer, el 74 por ciento de las compañías estadounidenses planea usar Instagram para anunciarse este año, por encima del 53 por ciento de 2016. Este nivel de uso permitiría a Instagram superar a Twitter.

