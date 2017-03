Las iniciativas digitales llegan a la televisión

Los emprendimientos colombianos no solo están dinamizando la economía digital nacional y recibiendo premios por su calidad, también se están convirtiendo en una ventana para dar a conocer el talento nacional en otras partes del mundo. Lo más destacable de su éxito es que, según el Ministerio de las TIC, son testimonio del potencial que tienen los cursos de formación que se brindan en los laboratorios ViveLabs de todo el país.

Tecnósfera habló con los creadores de las series de animación digital ‘Los cuentos del abuelo’, ‘Butiman’, ‘Las niñas de la guerra’ y ‘Guillermina y Candelario’. El ministro de las TIC, David Luna, las destacó como casos de éxito porque promueven el trabajo colaborativo e incentivan el desarrollo de aplicaciones móviles. “Gracias a la buena utilización de los laboratorios ViveLabs, Colombia va en camino de ser potencia latinoamericana en producción de contenidos digitales”, indicó el funcionario.



La mayoría de los productos fueron concebidos para la televisión, pero sus creadores rápidamente descubrieron el potencial de otras plataformas como YouTube o como las señales en internet de los canales tradicionales. Muchos crearon sus propias páginas web y hoy sueñan con entrar a las parrillas de medios como Nickelodeon o Discovery Kids.



En un testimonio a su calidad, entre las cuatro suman cinco nominaciones en la más reciente edición de los premios India Catalina y, aunque no ganaron, fue reconocido su aporte a la diversidad de la oferta cultural y educativa de canales como Señal Colombia y Telecaribe. Los 17 laboratorios ViveLabs del país están dotados de computadores, software para diseño, cámaras de alta resolución, trajes de captura de movimiento e impresoras 3D y tabletas para diseño digital, entre otros equipos.

Emprendimiento con sentido social

‘Las niñas de la guerra’ es una serie animada producida en Manizales que examina las pesadillas y los sueños de un grupo de niñas que hicieron parte de grupos armados en el conflicto colombiano. Jaime César Espinosa, uno de los creadores del programa, explica que éste hace parte de una iniciativa de Mundos Hermanos, una ONG que busca restituir los derechos a los jóvenes que vienen de frentes guerrilleros o paramilitares.



“Desde la Universidad de Caldas, hace cinco años, desarrollamos unos talleres con algunas de esas chicas. De ahí salieron las historias que dieron como resultado las dos primeras temporadas”, dice. Con orgullo relatan que una de las niñas reinsertadas de ese entonces participó como dibujante en la segunda temporada.



Se transmite por Señal Colombia y ha recibido varios premios, como la distinción del Congreso Mundial de Medios Infantiles.

Leyendas, cuentos e historias digitales

Relatos cargados de elementos propios de las leyendas indígenas y del realismo mágico de Gabriel García Márquez nutren la serie animada ‘Los cuentos del abuelo’, una producción diseñada por el barranquillero Carlos Julio Ardila y dirigida a niños entre los 3 y los 6 años.



“Esta iniciativa comenzó en 2005. Es una serie donde un abuelo indígena se reúne con un grupo de niños para relatarles historias. Con los años he logrado mejorarla, a tal punto que he logrado que se transmita por Telecaribe”, asegura Ardila.



Además, cuenta que para el canal regional ha producido 24 capítulos y seis para YouTube. Ahora su objetivo es convencer a ejecutivos de canales internacionales, como Discovery Kids o Nickelodeon. “Con iniciativas como Apps.co he aprendido a estructurar la empresa y así buscar nuevos caminos en el extranjero”, añade.

Butimán, un superhéroe costeño

“Hacer algo diferente e innovador”, así relata Jaime Luis Villalba, un diseñador cordobés, la estrategia que implementó para darle vida a Butimán, un superhéroe que de día vende butifarras en las calles de Montería, pero de noche es un paladín de la justicia que lucha contra el crimen.



“Hace algunos años estaba en clases de inglés en la universidad y de casualidad entró un butifarrero a vender. Mientras mis amigos se reían, yo decidí dibujarlo”, relata Villalba. Desde entonces, este cordobés ha logrado transmitir 24 capítulos por el canal Telecaribe. De hecho, ha recibido dos nominaciones a los premios India Catalina.



“Para la creación de la serie, hemos utilizado tres salas de ViveLab (Sincelejo, Montería y Barranquilla). Para el desarrollo de cada capítulo se necesita un mes de trabajo. Esperamos para el próximo año sacar una nueva temporada”, informa.

Descubriendo las raíces del Pacífico

‘Guillermina y Candelario’, considerada la primera serie animada en el Valle del Cauca, recrea la cotidianidad de un par de hermanos afrodescendientes en la región de Piangüita.



Maritza Rincón González, una de las creadoras del proyecto, dice que ha habido una evolución importante desde que comenzaron, en 2009. “Estamos finalizando la cuarta temporada. Nacimos como un producto para Señal Colombia, pero ya tenemos página web, estamos presentes en YouTube y estamos creando varios clips para distintas plataformas tecnológicas”.



La serie llegó, incluso, a la televisión de Brasil, por lo que hubo que buscar voces en portugués. Ahora el equipo de 40 personas que toma parte en la producción sueña con conseguir los recursos para realizar una película.



