El 72 % de los hogares colombianos tiene acceso a un celular

El acceso a internet se ha democratizado en todas las regiones del país, pues, según reveló la cartera TIC, el 64 por ciento de los hogares colombianos está conectado a la web.

El dispositivo más usado para navegar en internet es el teléfono inteligente, con un 72 por ciento; luego se encuentra el computador portátil (38 por ciento), PC de escritorio (38 por ciento), televisor inteligente (32 por ciento), tabletas (23 por ciento), reproductores digitales (15 por ciento), consolas de videojuegos y por último se encuentran los Kindles, con un 2 por ciento.



Estos datos fueron revelados por la cartera TIC durante el inicio de Andicom 2017, el congreso que reúne a los actores más importantes de la industria de las telecomunicaciones.



El estudio, que fue realizado por la empresa Cifras y Conceptos, y tuvo en cuenta la opinión de 8.330 colombianos, evidenció también que solo el ocho por ciento de las personas que no tienen conexión manifiestan que la causa es que no existe cobertura en su zona.



La encuesta afirma que se pasó de 200 municipios conectados con fibra óptica en 2010 a 1.075 este año.



El ministro TIC, David Luna, señaló que, según la investigación, “la ‘cuarta revolución industrial’ está impulsando el crecimiento económico mundial, por eso es necesario seguir avanzando en este camino en Colombia y aún tenemos un año para lograr importantes resultados”.

De otro lado, la encuesta TIC evidenció que los costos elevados son la principal razón para que en los hogares colombianos no exista una conexión de internet. Así lo afirmó el 48 por ciento de los encuestados. El 26 por ciento dijo que no lo considera necesario, el 8 por ciento afirmó no tener un dispositivo electrónico para conectarse y el cinco por ciento alegó no saber usarlo.



Las actividades preferidas por los colombianos en internet son: redes sociales (79 por ciento), comunicarse con conocidos a través de llamadas o mensajería instantánea (67 por ciento), escuchar música (57 por ciento), compartir contenidos (41 por ciento) y descargar música (38 por ciento).



Las redes sociales más usadas son Facebook (88 por ciento), WhatsApp (87 por ciento), Instagram (34 por ciento), Google Plus (29 por ciento) y Twitter (20 por ciento).



Esta edición de Andicom, que se desarrollará hasta el próximo viernes, se centrará en los elementos que deben tener en cuenta las organizaciones y los sectores productivos para lograr la transformación digital.



TECNÓSFERA