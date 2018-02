Altos costos de espectro generan efectos negativos para el sector

Las políticas de espectro en América Latina afectan la calidad de los servicios móviles para los usuarios de toda la región, según un informe presentado por la GSMA, una organización que agremia a los operadores de telecomunicaciones.

Si bien las subastas siguen siendo un medio efectivo para la adjudicación del espectro, los reguladores deben adoptar políticas de espectro focalizadas en maximizar los beneficios a largo plazo para la sociedad, en lugar de aumentar el costo del espectro para obtener ganancias a corto plazo, de acuerdo con el estudio.



A escala mundial, el informe encontró, precisamente, que durante la era de la tecnología 4G (2008-2016), el precio final que se pagó en promedio por la venta de espectro aumentó 3,5 veces, mientras que el precio de reserva promedio subió más de cinco veces.



En América Latina esta tendencia no es ajena. En entrevista con EL TIEMPO, Lucas Gallitto, director de políticas públicas de la GSMA para América Latina, aseguró que los precios de las subastas han aumentado, principalmente, por la necesidad de los gobiernos de cerrar los déficit fiscales.



"Hay varios aspectos que influyen en la subida del precio: por un lado, se encuentra la necesidad de los gobiernos para cerrar los déficit fiscales. Y por otra parte, que los gobiernos ven a los operadores como una fuente infinita de recursos y, en últimas, eso genera que el espectro se vea como un bien suntuario y no como un derecho constitucional. Por ejemplo, en Francia, las licencias se renuevan sin costo y el Gobierno obliga a las empresas de telecomunicaciones a cerrar la brecha digital", dijo Gallitto.



El experto planteó también que "tanto en América Latina como en cualquier otra parte, los elevados precios del espectro suelen estar más vinculados a decisiones de los hacedores de políticas públicas a nivel local. Esto, a su vez, implica que muchos países están implementando políticas de precios que desalientan el despliegue de servicios móviles de próxima generación".



El reporte alienta a los gobiernos y reguladores latinoamericanos a evaluar el impacto que tienen sus políticas sobre el precio y la disponibilidad del espectro, en particular debido a que las redes 4G y 5G requieren cada vez más cantidad de espectro.



En ese sentido, la GSMA recomienda, por ejemplo, establecer precios de reserva modestos por debajo del valor de mercado esperado y garantizar que los derechos anuales no sean prohibitivos. Además, sugiere ofrecer espectro al mercado en forma oportuna y proporcionar a los operadores una hoja de ruta sobre la disponibilidad y la liberación de espectro en el futuro.

Así está el escenario colombiano

Actualmente, el Ministerio TIC está en el proceso para subastar la banda de 700 Mhz, un tema del que se viene hablado desde el 2016. En este punto, el ejecutivo de la GSMA afirmó que Colombia es uno de los pocos países de la región que no ha subastado esa porción del espectro.



"Esta banda es muy apetitosa por las condiciones de cobertura que tiene para ayudar a cerrar la brecha digital. Lo importante es que se tiene que licitar con las condiciones correctas y, en ese sentido, las que propone el gobierno colombiano todavía son muy onerosas. Además, vemos que los plazos de licencias son muy cortos. Con 10 años de permiso, el país está por debajo de la media de la región que es de 17 años. Así es complicado tener el suficiente tiempo para el retorno de la inversión", añadió Gallitto.



El Ministerio TIC presentó a principios de este el segundo borrador que dictará las reglas de juego para la subasta. De acuerdo el ministro TIC, David Luna, la adjudicación se realizará antes de agosto; sin embargo, dada la coyuntura política, los expertos afirman que se podría tomar más tiempo.



Según Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de la Informática y Telecomunicaciones, la banda de 700 Mhz puede costar alrededor de 400.000 millones de pesos.



TECNÓSFERA