El encanto de un timbre inteligente

Es una idea que suena genial… en concepto. Un timbre que trae integrada una cámara, con la que usted puede ver –desde su celular– quién toca la puerta. Es, qué duda cabe, una herramienta útil para los interesados en la seguridad y sobre todo para quienes no desean abrirles a visitantes indeseados.

En términos muy sencillos, la segunda versión del Ring Video Doorbell es un timbre de baterías (volveremos a eso) que se conecta a su red wifi para que usted pueda saber, ver y, si así lo desea, hablar con quien llama a la puerta de casa. Aunque es considerablemente más grande de lo que uno esperaría, está diseñado para instalarse en el lugar de un timbre tradicional y ciertamente no resulta demasiado aparatoso.

Pero hay que hacer ciertas aclaraciones: Cuando hablamos de ‘timbre’ nos referimos a un botón. Increíblemente, este dispositivo no incorpora un ‘timbre’ real, es decir, algo que suene en su casa cuando oprime el botón. En mi caso, eso no plantea realmente un problema porque me da igual si suena o no cuando no estoy en casa. Pero las familias numerosas probablemente tendrían que adquirir el Chime, un dispositivo que, por 29 dólares, se encarga de que su timbre… bueno, de que su timbre timbre.



Pero, para quienes sepan lo que hacen, lo notable de esta tecnología es que resulta bastante sencilla de instalar. Si usted opta por usar con la batería recargable –que, según el fabricante, puede durar un mes–, es simplemente cuestión de escoger la montura y fijarla con tornillos. Una vez instalada en su celular la app que lo controla, toma apenas minutos conectarlo a la red.



También puede elegir conectarlo a la corriente de su casa y, de paso, a un timbre convencional. Yo no hice ninguna de las dos cosas, pero no parece ser algo que complique demasiado el proceso.

El futuro toca a la puerta

Pero en donde brilla realmente este timbre futurista es a la hora de usarlo. Dependiendo de la configuración, usted puede recibir alertas cuando alguien timbra, o incluso cuando se acerca a la puerta sin hacer nada.



Usted puede sencillamente ignorar las alertas o elegir contestarlas. En este último caso, el sistema abre un canal de comunicación entre su teléfono y el timbre, con lo que usted puede hablar con su visitante. Es de destacar lo bien que funciona este sistema, aunque si su casa queda en una calle ruidosa, lo más probable es que deba elevar la voz.



El tema con las alertas es que hay que pensar bien cómo configurarlas, pues la cámara del timbre tiene 10 metros de alcance y un ángulo de visión de casi 180 grados, y puede convertirse en un innecesario recordatorio de cuánta gente se acerca a su puerta sin que usted lo sepa. Pero si la seguridad es una consideración, de seguro agradecerá recibirlas y, de hecho, puede suscribirse a un servicio del fabricante que promete guardar en la nube hasta por 60 días todos los videos que capture el sistema.



Otra innegable ventaja es la versatilidad. El timbre se puede sumar a otras cámaras de seguridad del fabricante para crear un perímetro, e incluso puede instalar un panel solar para no volver a preocuparse por las baterías. Es fácil imaginarlo funcionando en asocio con una cerradura inteligente, para que, en esos casos en los que su visita llega y usted no esté presente, pueda abrir la puerta de manera remota.



Además, Ring fue adquirida recientemente por Amazon, que no solo redujo su precio, sino que anunció una mayor integración con dispositivos como Alexa. En Colombia, el Ring Video Doorbell 2 se consigue en Homecenter por algo más de 500.00 pesos la unidad.



WILSON VEGA

​@WilsonVega