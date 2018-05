En Fotos: Los protagonistas de la nueva era digital

Santiago Matta/ EL TIEMPO

Brayan Mantilla, identificado como ‘El Brayan’ en las redes sociales, ingresó por primera vez al mundo de los contenidos digitales a los 16 años cuando comenzó a publicar memes de humor en páginas de Facebook. Luego pasó a crear imágenes y videos en los que él era el protagonista, hablaba sobre empanadas o sobre sus viajes en TransMilenio. Ya han pasado seis años y su éxito no ha parado. Hoy se considera como una ‘rockola’ de las plataformas en internet: sigue con sus memes pero también hace videos cortos en Instagram, contenidos para YouTube y parodias. “Cuando me levanto lo primero que hago es revisar las tendencias en Twitter y si por ejemplo, un TransMilenio se varó en Soacha creo contenido sobre eso. Me guío mucho del día a día y de lo que esté pasando”, cuenta. No dejar de publicar ni un solo día, ser autentico y hacer las cosas con amor son las claves que, según él, le han permitido no solo mantenerse sino seguir creciendo cada vez más.