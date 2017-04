Industria audiovisual pide el bloqueo de sitios piratas

En Colombia operan 62 sitios web que ofrecen series y películas piratas recibiendo, cada uno, más de 100.000 visitas mensuales. Así lo dio conocer la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, por sus siglas en inglés) durante el Summit Antipiratería & Contenidos 2017 en el que participan diversos actores de la industria y que tuvo lugar en Bogotá.

La MPAA, que agremia a seis grandes estudios de cine de Hollywood, calcula que en el 2016, los 166 mayores sitios de piratería de América Latina tuvieron 400 millones de visitas desde el territorio nacional.



Según Ygor Valerio, vicepresidente y consejero Legal de Protección de Contenido de esa organización para la región, la mayoría de esos sitios que ofrecen contenido pirata están alojados por fuera del continente. Esto les permite eludir la ley sin consecuencias.

“El grueso del asunto es el marco regulatorio. Si un operador colombiano quiere hacer una plataforma para ofrecer contenidos en internet, le aplican todas las regulaciones locales, mientras que otra puede hacer lo mismo desde un paraíso fiscal y llegar derecho a los usuarios”, explicó Jaime Plaza, vicepresidente de Regulación de Tigo-UNE.

Además de los sitios web, también existen dispositivos que permiten acceder a los productos de manera ilegal. “La preocupación es frente a todo lo que el ecosistema digital ha representado para los canales tradicionales”, dijo Natalia Guerra, directora de Regulación de Telefónica Colombia.



Plaza agregó que este se ha convertido en un “riesgo sistémico” por lo que “está en juego el ecosistema”. “Si bien existe el principio de neutralidad en la red, el internet universaliza lo bueno, pero también lo malo”, apuntó, por lo que pidió sanciones concretas.

Para Carolina Lambrechts, vicepresidenta de Discovery Networks para Latinoamérica, este es también un asunto de educación, “existe la percepción de que todo lo que está disponible en la red es legal”.



El impacto es millonario. Según Daniel Steinmetz, jefe de Antipiratería de Fox Networks Latinoamérica, los operadores de cable, programadores y gobiernos de Latinoamérica pierden más de 3.000 millones de dólares anualmente, no solo con la piratería digital, sino también con el uso de decodificadores y retransmisiones ilegales.



“Producir un contenido cuesta mucho dinero y es muy raro que puedas acceder si no has pagado por él. Cualquier persona puede estar en la capacidad en identificar si está frente a una página legal o ilegal”, dijo Steinmetz.

El caso Roja Directa

Desde Madrid llegó hasta Bogotá Carlos del Campo, director adjunto a la Presidencia de la Liga de Fútbol Profesional de España, para contar cómo lograron que en ese país fuera bloqueada Roja Directa, una popular página web que mostraba enlaces de streaming ilegales de eventos deportivos.



“La piratería mata el fútbol, afecta a la televisión -que es la que paga por los derechos- y a los equipos que lo generan”, dijo Del Campo a EL TIEMPO.



La Liga tiene una oficina que se encarga de combatir la piratería, con desarrollo tecnológico, acciones jurídicas, lobby y campañas masivas de comunicación.



De acuerdo con el directivo, los derechos audiovisuales son lo que le genera más ingresos a esa organización deportiva, incluso más que las entradas a los partidos y los traspasos de jugadores.



Para el cierre de Roja Directa en España, alegaron por medio de mecanismos legales la “infracción indirecta de los derechos afines de los de autor” y la “competencia desleal”.



JOSÉ CAPARROSO

Escuela de Periodismo de EL TIEMPO

TECNÓSFERA

En Twitter: @JoseCaparroso