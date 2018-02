IBM demandó a una extrabajadora que ahora está en Microsoft

International Business Machines (IBM) instauró una demanda contra su exvicepresidenta de recursos humanos, Lindsay-Rae McIntyre, quien el domingo fue anunciada por Microsoft como su nueva presidenta de diversidad. IBM, que instauró el proceso ante una corte federal de Nueva York el lunes pasado, argumenta que no se cumplió un acuerdo entre las partes de esperar al menos un año para trabajar en empresas de la competencia.



El caso pone de nuevo en discusión el tema sobre la movilidad laboral en el sector tecnológico dado que el proceso de Waymo (división de vehículo autónomos de Google) vs Uber, que llegó a un acuerdo económico esta semana, planteo fuertes cuestionamientos sobre si la contratación de un exempleado de Google por parte de Uber implicaba o no un supuesto robo de secretos.

Según planteó IBM en la demanda, McIntyre "dimitió abruptamente para competir contra IBM". La ejecutiva habría tenido acceso por su posición a "información altamente confidencial y sensible sobre las estrategias de diversidad de IBM, objetivos de contratación, tecnologías e innovaciones".



Lindsay-Rae McIntyre trabajó dos décadas en IBM, donde ocupó cargos ejecutivos, incluido vicepresidente de recursos humanos, antes de ser nombrada directora de diversidad y vicepresidenta de planificación de sucesión de liderazgo en 2015. Dentro de sus funciones habría supervisado a equipos responsables del desarrollo de herramientas y métodos basados ​​en inteligencia artificial para rastrear el desarrollo profesional, recomendar oportunidades de crecimiento y promoción y medir los indicadores de diversidad.

Este martes, McIntyre presentó una moción oponiéndose a la demanda en la que aseguró haber informado a IBM en el mes de enero sobre la aceptación de su nuevo puesto en Microsoft y que IBM le canceló su empleo a partir de entonces. Según la ejecutiva, la compañía no tiene evidencia de que su persona haya divulgado información confidencial o de propiedad de IBM y que no puede demostrar un daño irreparable.



Vincent Briccetti, el juez de distrito de los EE. UU. encargado del caso, prohibió temporalmente a McIntyre mudarse a Microsoft y programó una conferencia para el 22 de febrero.



Lo que preocupa a IBM es que la ejecutiva divulgue, ya sea intencionalmente o no, su información confidencial y sensible porque podría suponer una desventaja competitiva. IBM busca con la demanda hacer cumplir un "acuerdo de no competencia" que tenía con McIntyre por un período de 12 meses y recuperar de su parte una compensación económica por "violar sus deberes contractuales" con la compañía.



Los abogados de la ejecutiva dijeron a Bloomberg que el proceso busca una "orden de restricción temporal draconiana y una orden judicial preliminar para evitar que McIntyre trabaje, durante todo un año, en cualquier puesto, en cualquier parte del mundo, para cualquier compañía que IBM considere como un 'competidor' en cualquier dimensión".



Aunque la demanda pone en relieve el conflicto de intereses en el sector que ocurre cuando un empleado de alto rango se va para una empresa rival, también destaca la importancia creciente de las políticas de diversidad dentro de las compañías. En el pasado, este tipo de disputas legales se veían en áreas de conocimientos estratégicos o técnicos determinados.



Microsoft enfrenta también una demanda por separado por una supuesta discriminación a mujeres en puestos técnicos y de ingeniería. La contratación de McIntyre buscaría mejorar el desempeño de la compañía en temas de diversidad. Frente al proceso, un vocero de Microsoft dijo a Reuters que la empresa "no tiene ningún interés en ninguna información confidencial de IBM".



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

Con información de Bloomberg y Reuters