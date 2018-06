Huawei rebate las preocupaciones de seguridad de Australia

18 de junio 2018 , 10:00 a.m.

Huawei, el fabricante chino de equipos de telecomunicaciones, refutó afirmaciones australianas que indican que la empresa representa un riesgo de seguridad para ese país. La firma envió una carta abierta al Gobierno australiano en la que calificó a las críticas como "mal informadas", en el marco de tensiones crecientes entre las capitales Pekín y Canberra.

Según informes de medios locales, es probable que Australia le prohíba a Huawei participar en las licitaciones para el despliegue de redes móviles 5G en su territorio, debido a temores de que la firma china esté controlada por el gobierno su país y la infraestructura sensible caiga en manos de Pekín.



Huawei desestimó las preocupaciones de seguridad de Canberra, sede del Gobierno de Australia, del Parlamento Australiano y de la Corte Suprema de Australia, entre otras instituciones.



Huawei, el mayor fabricante mundial de equipos de redes de telecomunicaciones y el tercer proveedor de teléfonos inteligentes, ha sido prácticamente excluido del gigantesco mercado de los EE. UU. ante temores de 'seguridad nacional' frente a los que agencias como el FBI han emitido alertas. La firma ha negado también esas acusaciones.

"Comentarios públicos recientes sobre China han hecho referencia a Huawei y su papel en Australia y han provocado algunas observaciones sobre preocupaciones de seguridad", escribieron en una carta sin precedentes el presidente de Huawei Australia, John Lord, y los miembros de la junta directiva John Brumby y Lance Hockridge. "Muchos de estos comentarios están mal informados y no están basados ​​en hechos", comunicaron.



Pero las preocupaciones del Gobierno australiano no son nuevas. En 2012, prohibió que Huawei suministrara su red nacional de banda ancha, y en mayo la ciudad de Canberra invirtió millones de dólares para garantizar que Huawei no construyera un cable de internet entre Australia y las Islas Salomón.



La posible decisión sobre las redes 5G llegaría en un momento tenso entre Pekín y Canberra, la cual se está preparando para aprobar leyes destinadas a limitar la influencia china a raíz de críticas que realizó a finales del año pasado el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, según las cuales, Pekín "se estaba entrometiendo en sus asuntos".



En la carta, Huawei dijo que opera en 170 países, respetando las leyes y directrices nacionales. Citando inversiones de 5G en Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda, dijo que esos gobiernos aceptaron su oferta de evaluar externamente la tecnología de la empresa para asegurarse de que cumpliera con los protocolos de ciberseguridad locales.



El fiscal general australiano Christian Porter se negó a comentar los detalles de la carta de Huawei, pero dijo que la carta se vería bajo una luz diferente una vez que se apruebe el Proyecto de Interferencia Extranjera del país, que requerirá que las empresas declaren sus vínculos con gobiernos extranjeros.



"(Si) está actuando en nombre de lo que definiríamos como una entidad relacionada con el gobierno extranjero, y usted está presionando al gobierno, está tratando de influir en un resultado para las decisiones del gobierno o está tratando de influir en el resultado de un proceso democrático australiano está bien, pero simplemente queremos que se haga con total transparencia", dijo Porter a periodistas en Canberra.



El Proyecto de Interferencia Extranjera podría aprobarse en el Parlamento de Australia esta semana.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters