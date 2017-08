¡Feliz día del internauta!

26 años atrás el científico británico Timothy "Tim" John Berners-Lee propuso un proyecto para mejorar la eficiencia del trabajo y facilitar el intercambio de información. En aquel entonces, trabajaba en el CERN (Consejo Europeo de Investigación Nuclear).

Hoy día, la World Wide Web es parte de la vida cotidiana de una gran mayoría de personas en el mundo. Difícilmente se puede imaginar el trabajo, el estudio o la vida misma sin este espacio virtual y las herramientas que proporciona. En palabras de mismo Berners-Lee su idea inicial de la web era "un lugar donde todos pudiéramos tener todo disponible”.



Tim Barners creó el primer editor de página web y el primer servidor web, a finales del año 1990. Pero fue en 1991 cuando se invitó a personas que no eran parte del CERN a unirse a la comunidad web. De allí se dice que el 23 de agosto de 1991 nació el primer sitio web del mundo alojado en internet abierto.



Según información de la World Wide Web Foundation, el científico también trabajó en tres desarrollos que son fundamentales para la web: el Http: (Hypertext Transfer Protocol), que permite recuperar los recursos que están vinculados a toda la web; la Uri: (Uniform Resource Identifier), también conocida como url, que es un tipo de “dirección” única que identifica cada recurso de la web; y el Html: (HyperText Markup Language), que es un reconocido lenguaje de programación 'frontend' que permite la visualización de la web.



Tim Barners aseguró hace algunos años a la BBC que inventó la web "sólo porque la necesitaba, porque era muy frustrante que no existiera". En ese entonces, las personas con las que trabajaba venían de distintos países y universidades, con computadores y softwares diferentes. "Su documentación estaba en otros sistemas. Era necesario hacer posible que la información pudiera ser compartida", describió.



Según WordRefence, el término “Internauta” es un acrónimo de “internet” y “astronauta” que hace referencia a un usuario, operador o diseñador de los servicios de internet o de cualquier red informática.



La celebración de este día también busca sensibilizar a la comunidad digital sobre los desafíos que existen y la importancia de mantener este espacio fiel a los principios iniciales con los que fue planteado: la descentralización, la no discriminación, el diseño de software ascendente ('Bottom-Up'), la universalidad y el consenso de estándares de trabajo a nivel mundial.



Berners-Lee es director del World Wide Web Consortium (W3C), organización que fundó en 1994 para "dirigir a la web hacia su pleno potencial". Esta comunidad internacional se dedica al desarrollo de estándares web abiertos que son adoptados en gran parte del mundo y que contribuyen a que los internautas continúen navegando abiertamente por la web.





