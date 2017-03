El primero de mayo podrían ser bloqueados un millón de celulares.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó que hay un millón de Imeis (la cédula de cada celular) que no han sido homologados. De no realizar ese proceso antes del primero de mayo del 2017, su teléfono podría ser bloqueado.



Es importante recordar que la homologación es, básicamente, un proceso de registro de un celular que fue comprado en el exterior y que ingresa al país por primera vez.



Mediante esta medida, el Gobierno busca garantizar que los equipos que entren a Colombia cumplan con los estándares de la industria (espectro, nivel de radiación, etc) y asegurar la salud de los usuarios. Ojo, tenga en cuenta que este proceso es diferente al registro de Imei.



En entrevista con EL TIEMPO, Juan Manuel Wilches, comisionado experto de la CRC, aseguró que con esta medida también es posible reducir el robo de celulares en el país. "Desde agosto del 2015 hemos fortalecido los controles de los dispositivos que están funcionando en la red. Pero lo que hemos identificado es que algunos usuarios no han cumplido con la obligación de usar celulares homologados. Esos espacios son usados por las bandas criminales para ingresar dispositivos robados al mercado colombiano", añade.



Wilches asegura que hasta el 28 de febrero de 2017, la CRC ha recibido 145.000 solicitudes de homologación. Dice, además, que han identificado dispositivos que no están homologados y que fueron comprados en Colombia, en su mayoría son teléfonos viejos.



Si usted no ha realizado este proceso, su operador le notificará, mediante un mensaje de texto, que tiene 90 días para homologarlo o de lo contrario será bloqueado.



¿Cuál es el proceso a seguir?

Antes de iniciar con el procedimiento, debe verificar si su equipo se encuentra dentro del listado de equipos homologados de la CRC. Para ello, siga este enlace: http://bit.ly/1g8ya9G

​De no estarlo, debe ingresar al siguiente enlace http://bit.ly/2e78u8E y seguir los pasos que allí le indican. Es importante que tenga a la mano información básica como el Imei de su equipo, la marca y el modelo. La CRC indica que si la información enviada es correcta, en un plazo no mayor a 15 días hábiles le informarán si su teléfono ha sido incluido en la lista de candidatos para ser homologados.



Ahora, si el modelo de su equipo ya fue homologado, ahora deberá cumplir con el proceso de registro ante su operador.



¿Qué pasa si mi celular es bloqueado?

El comisionado experto asegura que si el dispositivo es bloqueado, el usuario tiene la oportunidad de acercase a la CRC para solicitar un proceso de aprobación.