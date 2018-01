Los emprendedores que convirtieron su pasión de viajar en negocio

04 de enero 2018 , 06:00 a.m.

04 de enero 2018 , 06:00 a.m.

Viajala es un buscador que conecta a sus usuarios con todas las aerolíneas que ofrezcan el trayecto deseado, incluyendo información de agencias de viajes y alojamientos.

Es decir, es una página de viajes que le permite al usuario visualizar en un mismo lugar la oferta de todas las compañías de transporte aéreo que cubren una misma ruta y así mismo conectarse con las agencias de viajes y los alojamientos.



Thomas Allier, un francés amante de los viajes, y Catalina Jaramillo, ingeniera industrial colombiana, que cursaba una maestría en gerencia internacional en París, se enamoraron en el 2009. Juliana decidió regresar a Colombia y Thomas la siguió teniendo en mente no solo el amor sino la posibilidad de empezar un proyecto que tuviera como foco la pasión de los dos: los viajes.



Este emprendimiento necesitaba de manos amigas para desarrollarse, y fue así como se unieron con dos franceses y un estadounidense: Josian Chevallier, con 15 años de experiencia en ventas y una maestría de la Escuela de negocios de Toulouse, que ahora se desempeña como gerente comercial; Julien Vincent, el director de tecnología de la empresa, quien es ingeniero de sistemas y Luc Guillhamon, el vicepresidente de adquisición de tráfico con una maestría de mercadeo de la ESSCA de Francia.



Como afirma Josian Chevallier: “El trabajo previo de Thomas en una página que ofrecía servicios similares a los que Viajala tiene hoy en día le permitió vislumbrar el mercado ideal en Colombia”.



Startup Chile, una aceleradora de negocios, escogió el emprendimiento y le otorgó un apoyo monetario de 40.000 dólares. Está inversión les permitió a Thomas y a Marcela dedicarse tiempo completo al desarrollo de Viajala.



La versión inicial de Viajala salió en el 2013. Este paso trajo nuevos retos, Josian recuerda que el primero fue aguantar, "siempre se comienza con pocas ventas y pocos usuarios hasta que llega el crecimiento. Nosotros no nos pagamos casi por dos años, es necesario contemplar esto antes de embarcarse en este tipo de aventura”.



“El mercado de viajes es demasiado grande cuando llegamos a estas convocatorias la gente pensaba cómo van a competir con las empresas con experiencia. Va a ser difícil”, agrega.



Pero el aguante dio frutos y la cosecha de sus esfuerzos llegó en el 2014 con una ronda de inversión en la que recaudaron fondos por 100.000 dólares. Wayra, una incubadora de emprendimientos de Telefónica, tuvo un papel central aportando dinero y conocimiento.



“Para nosotros, la presencia del grupo y su conocimiento del mercado y buenas relaciones con la prensa fueron esenciales a la hora de difundir nuestro producto”, cuenta Josian sobre el apoyo que recibieron.

Hoy en día, Viajala se ha convertido en el Google para viajeros con 2.5 millones de búsquedas de viajes por mes y presencia en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile, México y España conectando a sus usuarios con más de 500 aerolíneas, 65 agencias de viajes y 1 millón de alojamientos.



(Vea más datos sobre este emprendimiento aquí.)



Su modelo se diferencia de páginas similares porque no vende tiquetes ni hospedaje. Viajala conecta a sus usuarios con el proveedor del servicio.



Su centro de operaciones está ubicado en Colombia, específicamente en Medellín y Bogotá, pero tienen miembros de su equipo en Europa y Brasil, lo que garantiza que siempre haya alguien trabajando para el usuario.



Efectivamente, parte esencial del proceso de emprendimiento y de su éxito tiene que ver con el equipo. “Nosotros somos cinco cofundadores, yo pienso que no habríamos tenido éxito con cuatro, necesitábamos los cinco cofundadores, necesitábamos las competencias de los cinco para tener el éxito que tenemos hoy”, apunta Josian.



El emprendedor recomienda a quienes quieran crear empresa enfocarse 100 por ciento en el proyecto, aprovechar el ecosistema y la ayuda de las incubadoras y desarrollar las ideas dentro del equipo sin tener que buscar los servicios de empresas externas. “Uno puede seguir en su trabajo pero hay un momento en el que hay que dedicarse de lleno y validar si va a funcionar o no, es la única manera de ver que hay un potencial”, añade.



SARA ROJAS