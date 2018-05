¿Qué hacer si le robaron su iPhone o celular Android?

El hurto de celulares continúa siendo un tema preocupante en el país. Según cifras de Asomóvil (la asociación de Claro, Tigo-Une y Movistar), a corte del 31 de diciembre del 2017 fueron robados 1’322.125 equipos, es decir, 110.177 dispositivos cada mes. Si usted ha hecho parte de esta problemática y no sabe cómo bloquear o recuperar la información de su teléfono hurtado, a continuación le explicamos el procedimiento que debe seguir.

Vamos a comenzar con los dispositivos iOS. El sistema operativo móvil de Apple permite rastrear la ubicación del aparato mediante la plataforma ‘Buscar mi iPhone’. Para ingresar a esta herramienta desde un Mac o PC, debe iniciar sesión en icloud.com/find con su ID de Apple o también puede usar la aplicación móvil desde otro iPhone, iPad o iPod touch. Una vez activada, se desplegará un mapa con las coordenadas donde se halla el aparato.



En dicho mapa, incluso, usted podrá indicarle al iPhone que emita un sonido para que alguien cercano lo encuentre. Y si definitivamente no encontró su teléfono, puede bloquearlo de forma remota con la opción ‘Modo perdido’, ubicada en el mismo mapa (debe dar clic en el nombre de su iPhone).



Este sistema también tiene otras opciones, como personalizar mensajes en la pantalla que indiquen, por ejemplo, que su iPhone se ha perdido y cómo puede hacer para recuperarlo o bloquear alertas o sonidos cuando lleguen mensajes o notificaciones. Y, por último, existe la posibilidad de cerrar las tarjetas de crédito o débito configuradas para Apple Pay. Pero cuidado, para que el ‘Modo perdido’ funcione debe estar encendido el iPhone y conectado a una red de datos o wifi.



En la plataforma ‘Buscar mi iPhone’, Apple además ofrece la posibilidad de borrar el contenido de su teléfono. Para hacer este proceso, debe seleccionar el nombre de su dispositivo y dar clic en la opción ‘Borrar iPhone’. Sin embargo, para que todas estas opciones sean de utilidad, el aplicativo ‘Buscar mi iPhone’ debe estar activo previamente. Si no es así, la recomendación principal es cambiar la contraseña del Apple ID y así limitará el acceso de terceros a su información.



Si desea recuperar sus fotos, videos y contactos, lo puede hacer a través de las plataformas iCloud y iTunes. Pero ese proceso es exitoso, siempre y cuando usted haya realizado una copia de respaldo de su información.



En iCloud, este procedimiento lo puede hacer ingresando en ‘Configuración’, iCloud y seleccionando el apartado ‘Respaldo en iCloud’. Si usa iOS 10.2 o una versión anterior, toque ‘Respaldo’. Es importante que su iPhone esté conectado a una red wifi para realizar este procedimiento.



Para restaurar dicha copia en un nuevo teléfono, vaya a aplicaciones, seleccione ‘Restaurar desde una copia de seguridad’ y luego inicie sesión en iCloud. Después vaya a ‘Seleccionar copia’, y elija la copia de seguridad más reciente. Pero si desea hacer un respaldo de su información desde iTunes, debe abrir el programa en su computador y conectar el celular. Seleccione su iPhone y haga clic en ‘Realizar respaldo ahora’. Cuando finalice el proceso, puede ver si el respaldo fue exitoso en ‘Resumen de iTunes’. Verifique la fecha y la hora en ‘Respaldo más reciente’.



Si desea restaurar la copia en otro equipo, el procedimiento es el siguiente: conecte el iPhone al computador y elija ‘Restaurar respaldo en iTunes’. Observe la fecha y el tamaño de cada copia y elija la más reciente. Es importante que mantenga el dispositivo conectado después de que se reinicie y espere a que se sincronice con su PC.

Proceso en Android

Para rastrear su celular con el sistema operativo Android, ingrese al sitio web android.com/find y acceda con su cuenta de Gmail. Se desplegará un mapa en donde podrá visualizar la ubicación del teléfono. Google advierte que la ubicación no es precisa y en caso de no encontrar el dispositivo, el sistema generará una última ubicación.



En el mapa usted también podrá hacer sonar su teléfono con el volumen al máximo durante cinco minutos, aunque esté configurado en silencio o vibración. En el mapa, seleccione el apartado ‘Reproducir sonido’. Si el celular está cerca, podrá conocer su ubicación.



Otra opción que brinda este sistema es bloquear el equipo con el PIN, patrón o contraseña que tenga configurado en su celular. Además Google ofrece la oportunidad, al igual que Apple, de agregar un mensaje o un número de teléfono a la pantalla de bloqueo. Si definitivamente no encontró su equipo Android, podrá borrar de forma permanente todos los datos almacenados, aunque es posible que no se elimine información de las tarjetas SD. Para realizar este proceso, señale en el mapa la opción ‘Borrar’.



Tenga presente que para que los pasos anteriores sean exitosos, el equipo debe estar conectado a una red de datos o wifi. Además, recuerde que Google también ofrece la posibilidad de encontrar su celular desde otro teléfono, y para ello es necesario descargar la aplicación ‘Encontrar mi dispositivo’, que está disponible de forma gratuita en la Play Store.



Para recuperar la información almacenada de un equipo Android hurtado, es necesario haber realizado una copia de seguridad. En ese sentido, Google ofrece está opción de forma nativa en los celulares, la cual usted podrá encontrar en: ‘Ajustes’, ‘Servicios de Google’ y seleccione ‘Copia de seguridad’.



Información de contactos, aplicaciones e historiales de llamadas quedarán almacenadas en Google Drive. Cuando se inicié sesión de Gmail en otro celular, la información se cargará automáticamente.

Reporte a las autoridades

Es necesario que usted reporte el robo ante su operador de telefonía móvil y para ello debe suministrar nombre, identificación, número de línea y sitio de robo. Adicional a esto, debe contestar si durante el atraco hubo violencia, uso de arma, si hubo un menor de edad involucrado y proporcionar un correo electrónico de contacto.



Finalmente debe hacer la denuncia ante la Policía, pues de esta forma, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el equipo será bloqueado y no podrá ser utilizado. La entidad reguladora estima que luego de que el usuario reporte el hurto de su dispositivo, el equipo será bloqueado en 25 minutos.



Incluso, la Policía habilitó un sistema en línea para que a través del IMEI (código de 15 dígitos que usted puede averiguar tecleando la combinación *#06#) se pueda verificar si un equipo hurtado ha sido recuperado.



