Hackers amenazan a HBO con publicar un capítulo de Games Of Thrones

Según la compañía de seguridad Eset los cibercriminales robaron información altamente valiosa, y aunque HBO no ha dicho qué contenido podrían haberse robado, todo indica que fueron episodios inéditos de las series Ballers y Room 104, y un guion del próximo episodio de Game of Thrones (GoT), el cuarto de la séptima temporada.

Los criminales enviaron un correo electrónico a HBO asegurando que habían robado 1,5 terabytes de información del canal de televisión por cable y que han puesto a circular en la red el guión de Games Of Thrones. Según Eset, los atacantes amenazaron con filtrar más información próximamente.



Sin embargo, no está comprobado que los cibercriminales tengan la información que dicen tener, y por el momento no se ha filtrado ningún capítulo de GoT.



Este tipo de robo de información ya había ocurrido antes con la serie: Orange is The New Black en abril, cuando un cibercriminal afirmó que publicaría la nueva temporada si Netflix no pagaba un rescate. Este pago no se realizó y por esto los episodios aparecieron en una plataforma de películas piratas seis semanas antes del lanzamiento oficial.



TECNÓSFERA