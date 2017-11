Conozca a Hatsune Miku, la ‘popstar’ virtual que llena estadios

Con faldas extremadamente cortas, coletas azules hasta las rodillas y la energía ilimitada de una adolescente, Hatsune Miku ya suma 100.000 canciones en diferentes idiomas y 10 años de carrera. Sin embargo, en realidad no existe.

Aunque ha abierto espectáculos de Lady Gaga, Hatsune Miku es una estrella pop simulada por computadora, creada hace más de una década por Hiroyuki Ito, CEO de Crypton Future Media, en Sapporo (Japón).



La estrella, que luce como una joven de anime, suma 2,5 millones de seguidores en Facebook. Su vida comenzó como una pieza de software de síntesis de voz, pero desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en la sensación para los fans que acumula alrededor del mundo.



Esas legiones de admiradores han sido cruciales para el éxito de Miku y para la firma japonesa Crypton Future Media son la posibilidad de que los devotos compren el software Vocaloid, impulsado por Yamaha, y escriban sus propias canciones para que la estrella las interprete.

Los fanáticos pueden subir canciones a la web y competir por el honor de verla actuar ‘en vivo’, en un concierto en el que Miku, animada por computadora, se toma el centro del escenario, rodeada de guitarristas, bateristas y pianistas; la diferencia es que los músicos sí son humanos.



Ito describe los conciertos como una colaboración de creadores profesionales y aficionados, tanto en términos de la música como de los atuendos de estilo anime que usa Miku.



“Un concierto de Hatsune Miku, en lugar de ser un concierto producido profesionalmente con órdenes que vienen de arriba hacia abajo, es más una colaboración de creadores que actúan en concierto con Hatsune Miku para compartir canciones populares que los fanáticos adoran”, explica Ito.



Realmente se trata de una especie de reunión creativa de personas como compositores, diseñadores de vestuario e ilustradores.



Y parece ser muy lucrativo, tanto para sus creadores como para algunos de los compositores aficionados que escribieron canciones para Miku, y luego las compañías discográficas las sacaron de la oscuridad, en busca de The Next Big Thing.



Crypton ha comercializado 120.000 unidades del software Hatsune Miku, que se vende por US$ 200, según Ito.



Además, gana dinero a través de la venta de boletos y licencias de personajes con fines comerciales.



En cuanto al futuro de Hatsune Miku, cuyo nombre se traduce en inglés como first sound of the future, Ito tiene planes ambiciosos. “Estamos tratando de desarrollar aún más tecnología y obtener nuestro software de sintetizador de voz lo más cerca posible de la voz humana”, dice Ito.



Su esperanza está en que esta tecnología genere un nuevo tipo de música, para llegar al punto de superar la voz humana para crear algo que no existe.

Así ha sido la evolución de Hatsune Miku

›2007

Surge la idea de Hroyuki Ito de crear música diferente.



›2008

El mundo empieza a hacer cosplay de Miku.



›2009

Boffin, en asociación con Yamaha, utiliza a la robot modelo HRP-4C para usar el software Vocaloid para cantar una demostración.



›2011

Incluye a Miku en comerciales en todo el mundo.



›2013

Miku será el primer paquete de Voicebank en funcionar en Windows y Mac.



›2014

A la venta para todos sus fans.



›2016

Los creadores empiezan a trabajar en el desarrollo de un banco de voz para el idioma chino mandarín.



›2017

Miku cumple 10 años de carrera musical.



Con información de Bloomberg