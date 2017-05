Cibercriminales filtran los capítulos de 'Orange is The New Black'

Diez capítulos de la quinta temporada de la serie de Netflix 'Orange is The New Black', que se estrena el próximo 9 de junio, fueron filtrados en la red por cibercriminales, luego de una serie de amenazas en días pasados en los que los ciberdelicuentes pedían un ‘rescate’ para no proceder con la publicación.



Por medio del seudónimo ‘The Dark Overlord’ y a través de la cuenta @tdohack3r los atacantes habían publicado distintas advertencias hacia la compañía. El sábado revelaron el primer capítulo de la serie y al siguiente día publicaron nueve capítulos más en el directorio de torrents ‘The pirate bay’.

We are releasing the remainder of OITNB Season 5. Direct link to DL episodes: https://t.co/kcQZvwEsnx — thedarkoverlord (@tdohack3r) 29 de abril de 2017

En un comunicado, que fue eliminado, el grupo de ciberdelincuentes comentaron que habían intentado obtener un pago por parte de Netflix pero que al no conseguir su objetivo decidieron hacer la publicación.



The 'New York Times' citó una aclaración de Netflix en la que admitían que estaban al tanto de la situación. "Un proveedor de producción utilizado por varios grandes estudios de televisión tuvo su seguridad comprometida y las autoridades competentes de la aplicación de la ley están involucradas”. De acuerdo con el medio, se trataría de Larson Studios, una empresa de postproducción popular en Los Ángeles para cadenas de televisión y estudios de cine.



En la cuenta oficial de Twitter @OITNB se lee un mensaje en el que, a través de una animación gif, le dice al grupo de hackers: “Te tenemos guardado un lugar, Dark Overlord”.

We have an open bunk for you, Dark Overlord. pic.twitter.com/RIWJ4MriwJ — Orange Is the New... (@OITNB) 2 de mayo de 2017

Por su parte, ‘The Dark Overlord’ ha insinuado que planean publicar contenidos de otros canales de televisión como FOX, Nat Geo y ABC. “Qué divertido la vamos a pasar. Ya no estamos jugando ningún juego”, tuiteó.



TECNÓSFERA