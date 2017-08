Hackers piden US$ 6 millones por rescate de datos de 'Game of Thrones'

Los hackers que afirman haber pirateado a HBO exigieron al grupo de televisión pagar millones de dólares, al tiempo que amenazaron con divulgar más archivos de lo que reivindican como un robo masivo de datos.

Un video que circula en internet dirige un mensaje al jefe de HBO, Richard Plepler, alegando que el grupo "obtuvo información valiosa" en un ataque que produjo una fuga de 1,5 terabytes de datos. El mensaje se lo atribuye alguien identificado solo como "Mr. Smith".



El sitio web Databreaches.net informó que 10 archivos fueron divulgados el lunes en el marco de la demanda de los hackers, incluyendo lo que puede ser otro guión de la popular serie 'Game Of Thrones'.



El video reveló una carta declarando que los hackers se hicieron con documentos y datos "altamente confidenciales" que incluyen guiones, contratos y archivos de personal.



"Queremos XXX dólares para dejar de filtrar sus datos", dice la carta, que más adelante hace alusión a la cifra de la mitad del presupuesto anual del grupo, de entre 12 y 15 millones de dólares.



"HBO gasta 12 millones en investigación de mercado y 5 millones en anuncios publicitarios de GOT7 ('Game of Thrones', temporada 7). Así que pueden considerarnos otro presupuesto para sus anuncios".



Los atacantes también filtraron los números telefónicos de algunos de los protagonistas de la serie. Según revela The Verge, algunos de los actores y actrices afectados son: Peter Dinklage, Lena Headey y Emilia Clarke, entre otros.



Los hackers exigen como rescate de la información filtrada seis millones de dólares en moneda virtual bitcoin.



El mensaje aparece una semana después de una filtración de un guión de Game of Thrones (Juegos de Tronos) y contenido de otras producciones. La carta dice que HBO era el décimo séptimo blanco atacado por el grupo de hackers y que "sólo 3 de nuestros objetivos anteriores se negaron a pagar y fueron fuertemente castigados y 2 de ellos se hundieron totalmente".



HBO dijo en una declaración que eventualmente podrían salir a la luz más fugas del robo y que "la evaluación forense está en curso".



"Aunque se ha informado que un número de correos electrónicos se han hecho públicos, la revisión hasta la fecha no nos ha dado razones para creer que nuestro sistema de correo electrónico en su conjunto se ha visto comprometido", dijo la declaración de la unidad de Time Warner.



"Continuamos trabajando ininterrumpidamente con empresas de seguridad cibernética y los cuerpos de seguridad para resolver el incidente", añadió Warner.



AFP y EFE