Grupo de 'hackers' vulneró los sistemas de PlayStation

Un grupo de 'hackers' conocido como 'OurMine' se atribuyó el reciente ataque informático a PlayStation, asegurando que tiene en su poder nombres de usuario, correos electrónicos y demás información de los usuarios de PlayStation Network.

El ataque vulneró los sistemas de PlayStation Network, la plataforma en línea que permite, entre otras cosas, acceder a la tienda digital de Sony. El ataque, que se registró el pasado domingo 20 de agosto, también violó las redes sociales (Twitter y Facebook) de PlayStation, pero rápidamente Sony volvió a tomar el control.



Un integrante 'OurMine' aseguró para el medio especializado Business Insider que: "tenemos solo información de registro (nombres de usuario, perfiles y correos electrónicos, etc.). No vamos a liberar dicha información). Somos un grupo de seguridad, solo notificaremos a Sony para retarlo".



Si bien el grupo de piratas informáticos aseguró que no hará pública la información, se recomienda cambiar las contraseñas de PlayStation Network. Sony todavía no ha confirmado o rechazado el 'hackeo'.



Business Insider explica que 'OurMine' se describe como un "grupo de seguridad" y que se dedica a vulnerar grandes sistemas de seguridad para luego vender sus servicios a las compañías afectadas.



Vale la pena recordar que Sony sufrió un ciberataque en 2011 que inhabilitó por un mes el servicio PlayStation Network. En ese entonces, los atacantes filtraron datos de unos 77 millones de usuarios.



