Guía para entender y enfrentar el ciberacoso

Andrés*, un joven de 27 años, encontró en las redes sociales un problema de burla y acoso. Cuando era más joven fue perseguido por un hombre que, a través de perfiles falsos, lo amenazaba con hacer pública su homosexualidad. “Yo soy gay. Cuando tenía 22 años comencé a hablar con un tipo mediante un chat. Solo hablábamos, y después de un tiempo perdimos contacto, pues no le preste mayor atención”, relata.



“Sin embargo, a los pocos meses apareció diciéndome, mediante mensajes en Facebook, que me iba a hacer la vida imposible. Y lo logró, porque eran tales las amenazas que me daba miedo salir a la calle. De hecho, les envió correos a mi hermana y amigos de la universidad en los que les decía que yo era homosexual”, agrega.



Dice, además, que el acosador logró acceder a su lista de clases. Incluso, le escribió un correo electrónico a la decana de su universidad.



El ciberacoso (o ciberbullying en inglés), el uso de las tecnologías para llevar a cabo conductas hostiles que tienen la intención de herir a alguien, presenta diferentes facetas y puede afectar tanto a niños como adultos.



“El ciberacoso puede ocurrir en cualquier vía: de tipo relacional (inventar chismes o rumores que dañan la reputación) o de burla (comienzan con un chiste pero se convierte en agresión). Se encuentra también el grooming (cuando alguien engaña a un niño para solicitarle material de tipo sexual), explica Viviana Quintero, coordinadora TIC e infancia de Red PaPaz.



Según la Organización de las Naciones Unidas y la Fundación Telefónica, el 55 % de los jóvenes latinoamericanos ha sido víctima de ciberacoso.

Plataformas que brindan soporte y apoyo

En la página web amis.com.co los estudiantes, luego de diligenciar un formato y llenar una encuesta, pueden enviar fotos, imágenes, videos o testimonios de voz sobre su caso particular. Esta información es dirigida a las directivas de los centros educativos con los que tiene convenio la herramienta de manera anónima para prevenir algún acto en contra del joven. Por otro lado, existen guías y herramientas que brindan a los padres información sobre cómo prevenir y controlar casos de abuso e intimidación en línea. Puede dirigirse al siguiente enlace para conocerlas: redpapaz.org/intimidacion

Así puede prevenir el matoneo en internet

“Es importante enseñarles a los niños que siempre se deben comportar de la misma manera en lo real que en lo virtual”, explica Viviana Quintero. La experta dice que los papás deben enseñarles a sus hijos que deben ser respetuosos con sus interacciones y que no está permitido ofender ni agredir a otros a través de internet. De hecho, enfatiza en que los papás deben conocer con quienes chatean sus hijos, qué páginas visitan, si cuentan con una página personal, qué clase de conversaciones tienen, si publican fotos de sí mismos o no, o si participan de algún tipo de foro o blog. Por su parte, el Mintic asegura que si hay desnudos u otras violaciones de las reglas en las redes sociales, hay que denunciar el perfil del acosador; las redes sociales ofrecen canales de denuncia, es importante hacer uso de estas herramientas. Así mismo, si no está de acuerdo con una etiqueta o no conoce a la persona que lo etiquetó en una fotografía, tenga en cuenta que puede eliminar su nombre de esa mención mediante un clic en la foto y eligiendo ‘eliminar etiqueta’ junto a su nombre. Por su parte, Andrés recomienda no excederse con la información que se comparte en redes sociales y “tener mucho cuidado con las personas con quien chatea”.



¿Dónde denunciar?

Por medio del portal www.teprotejo.org, la ciudadanía puede informar de situaciones que afecten a menores de 18 años. Desde su puesta en marcha en mayo del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2016, la plataforma ha recibido 31.650 reportes, de los cuales, por ejemplo, el 60 por ciento se refieren a contenidos con pornografía infantil; 2 por ciento, a casos de intimidación escolar, y 5 por ciento, de ciberacoso.



Si la víctima es mayor de edad, puede hacer su denuncia en el Centro Cibernético Policial (www.ccp.gov.co) o también puede solicitar información mediante la aplicación móvil del CAI Virtual, disponible para Android, iOS, y Windows Phone.

Aplique normas de seguridad y privacidad

El Ministerio de las Tecnologías y la Información (Mintic) asegura que los riesgos siempre serán menores en la medida en que se use internet para comunicarse con familiares y amigos. En ese sentido, cuando conozca a alguien en línea, es mejor asegurarse de que realmente se trata de quien dice ser antes de brindarle datos personales o privados. “Siempre que utilice un computador público, en una biblioteca o en un café internet, cerciórese de cerrar todas las sesiones en sus cuentas de correo electrónico y redes sociales. Si no lo hace, la próxima persona que use el dispositivo podrá ingresar a sus cuentas y suplantar su identidad fácilmente”, asegura Juan Sebastián Rozo, viceministro general TIC. Así mismo, es importante utilizar las opciones de privacidad que incluyen Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Estas permiten seleccionar qué cosas pueden ver quienes no lo conocen.



* Nombre cambiado a petición de la fuente

TECNÓSFERA