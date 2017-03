Google promete solucionar resultados "inapropiados" de búsquedas

Google mencionó que está trabajando para solucionar un fallo en los algoritmos que produjo resultados "inapropiados y engañosos" de su motor de búsqueda y su altavoz conectado. El gigante de internet reaccionó después de que un blog de tecnología destacara resultados de búsquedas que indicaban que el expresidente Barack Obama estaba planeando un "golpe de Estado" y que cuatro expresidentes de Estados Unidos eran miembros del Ku Klux Klan (Organización de extrema derecha estadounidense).

El post del editor de Search Engine Land, Danny Sullivan, publicado el fin de semana mostró que Google arrojó respuestas "terriblemente erróneas" a algunas consultas en su casilla "one true answer" (una respuesta verdadera en español) en la parte superior de los resultados de búsqueda y en las consultas de su altavoz Google Home Speaker. "Los ejemplos problemáticos que nombró no parecen haber sido intentos deliberados", escribió Sullivan. "Más bien, parecen ser el resultado de los algoritmos de aprendizaje automático de Google haciendo malas selecciones".



El editor dijo que cuando le preguntó a la búsqueda por voz de Google si los republicanos estadounidenses eran iguales que los nazis, respondió afirmativamente. También citó un ejemplo en el que el motor de búsqueda de la compañía enumeraba a cuatro expresidentes de Estados Unidos como miembros "activos y conocidos" del KKK, aunque no ha habido evidencia histórica concluyente de que lo apoyaran.



Los comentarios sobre estos hallazgos surgen en medio de una creciente controversia sobre "noticias falsas" que circulan a través de Google y Facebook, y de los esfuerzos de los gigantes de internet para eliminar las informaciones engañosas.



Google dijo que sus resultados en la casilla superior de su motor de búsqueda, conocidos como "fragmentos destacados", se basan en una fórmula algorítmica. "Desafortunadamente, hay casos en los que destacamos un sitio con contenido inapropiado o engañoso", dijo el comunicado de Google. "Cuando nos alertan sobre un fragmento destacado que viola nuestras políticas, trabajamos rápidamente para eliminarlo, lo cual hemos hecho en este caso. Pedimos disculpas por cualquier ofensa que pueda haber causado", concluyó.



Google también señaló que incluye un enlace de "comentarios" bajo estos fragmentos que le pueden ayudar a señalar o eliminar contenido inapropiado.



AFP