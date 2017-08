Google ofrece ayuda a personas con depresión

24 de agosto 2017 , 10:43 a.m.

24 de agosto 2017 , 10:43 a.m.

El 23 de agosto, la compañía tecnológica anunció en su blog oficial una alianza con la National Alliance on Mental Illness (Organización nacional sobre enfermedades mentales en Estados Unidos).

Desde el miércoles, los usuarios en EE.UU. que busquen sobre el tema les saldrá una ventana opcional para tomar el test PHQ-9, un cuestionario validado clínicamente para identificar el nivel de depresión que puede tener una persona. Con esto, esperan que al poner la información a disposición pública en Google “más personas sean conscientes de la depresión y busquen tratamiento para recuperar y mejorar su calidad de vida”.



La depresión clínica es una condición que según la National Alliance on Mental Illness puede ser experimentada en uno de cada cinco estadounidenses. Esta cifra, junto a que solo un 50 por ciento de las personas con este diagnóstico reciben tratamiento, ha llevado al gigante de la tecnología a sensibilizar a los internautas y promover un “acceso más directo a la información y las herramientas que necesitan las personas que sufren” aseguró Mary Giliberti, directora ejecutiva de la organización sobre enfermedades mentales.



Según Giliberti, el PHQ-9 puede ser “el primer paso para llegar a tener un diagnóstico apropiado”. Los resultados del test - afirma la experta - pueden ayudar a que la persona llegue a una valoración con el doctor y tenga una conversación más informada. “Al oprimir la opción ‘verificar si usted tiene depresión clínica’ se puede tomar un cuestionario privado autogestionado para determinar el nivel de depresión y de necesidad de una valoración en persona”, explicó.



Hasta el pasado 23, cuando el usuario realizaba la búsqueda sobre depresión se desplegaba un Panel de Conocimiento (una tabla con información destacada dentro de los resultados de búsqueda) con datos generales, sus síntomas y posibles opciones de tratamiento. Este mismo panel es el que hoy día aparece en las búsquedas realizadas desde Colombia.



En el país, un 4,7 por ciento de las personas sufren de depresión, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Asociación Colombiana de Psiquiatría contempla que solo uno de cada 10 colombianos con depresión recibe un tratamiento adecuado. Dentro del anuncio de Google no se especificó si la funcionalidad será replicada en otros países e idiomas. Esto significa que por el momento no estará disponible en la región.



REDACCIÓN TECNOLOGÍA