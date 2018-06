Google busca posicionarse en India con su red social hiperlocal

27 de junio 2018 , 11:40 a.m.

En el momento en que Facebook comenzó a perder usuarios por cuestiones de seguridad, Google lanzó 'Neighborly', una aplicación social que tiene un carácter hiperlocal, pensada no para hablar con personas de la otra parte del mundo, sino con vecinos y miembros de la comunidad.



La red social, que fue presentada este mes en India por el programa Next Billion Users de Google, podría ayudar a Google a competir con Facebook y WhatsApp en el país.

En la actualidad, son 500 millones de indios quienes usan teléfonos inteligentes, por ello Google ve una oportunidad para convertirse en un destino único de búsquedas, redes sociales y pagos.



De acuerdo con el portal Bloomberg, un viajero que presenció un accidente en Bombay, India, pudo auxiliar a la victima gracias a las respuestas instantáneas que recibió por la red social Neighbourly.



¿El motivo? Las personas que respondieron vivían en la zona y pudieron darle indicaciones sobre cómo operar y a quién buscar para recibir ayuda.



Por su parte, la red de vecindario, disponible en Bombay y próxima a expandirse a otras ciudades, busca permitirle a los usuarios compartir experiencia local e información crucial con otras personas cercanas.



La aplicación contiene recomendaciones de origen popular que varían ampliamente y pueden tratarse sobre fabricantes de armarios de cocina, estaciones de servicio que reparan monopatines eléctricos, entre otras.

Según el informe, Google siempre aspiró a ser la plataforma de referencia en India, donde su rival Facebook Inc., con su servicio de mensajería WhatsApp, ya consiguió una gran base de usuarios y Amazon Inc. esta gastando miles de millones en comercio electrónico.



"Después de perderse la ultima ola de las redes sociales, Google esta tratando de usar su plataforma para convertirse en un jugador importante en estas áreas", dice Satish Meena, analista de pronósticos de Forrester Research en Nueva Delhi, a Bloomberg.

Neighbourly, ¿Más segura?

Los usuarios de Neighbourly pueden navegar, formular y responder preguntas sin compartir información personal.



La aplicación solo muestra los nombres de pila y no divulga el numero de teléfono, el nombre completo y otra información.



La foto de perfil de un usuario no se puede ampliar ni almacenar, a diferencia de lo que sucede en otras aplicaciones.



Al registrarse, todos se comprometen a mantener a la comunidad a salvo y no enviar mensajes inapropiados o indeseados.

Los pasos de Google en India

En 2016, la companía comenzó a ofrecer wifi gratis en las estaciones de tren más grandes del país y, desde entonces, se ha expandido a 400 ubicaciones.



El año pasado, el gigante de las búsquedas con sede en Mountain View, California, presentó un servicio de pago llamado Google Tez, y Google Assistant, una aplicación accionada por voz, que ya esta disponible en ocho idiomas indios.



De acuerdo con Bloomberg, Google quiere poner a cientos de millones de indios online y crear productos que atraigan a una población diversa, sin importar el estrato social, el idioma hablado o el tipo de dispositivo que utilicen.





TECNÓSFERA

Con Bloomberg*