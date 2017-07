Los cambios que traerá Google en su 'app' de búsquedas para móviles

Google anunció el miércoles cambios en su aplicación de búsqueda para móviles, para incluir información personalizada con enlaces sobre aficiones, viajes, deportes y otros intereses, una iniciativa que le sitúa en una competencia más directa con redes sociales como Facebook.

La unidad de Alphabet Inc, que es el principal motor de búsqueda mundial, dijo que los cambios empezarán a funcionar en Estados Unidos el miércoles y en otros países en las próximas semanas.



La iniciativa se llama 'Google Feed', una denominación que podría generar comparaciones con 'News Feed', la herramienta que usa Facebook para buscar actualizaciones de amigos, familiares u otras fuentes. Sin embargo,

Google afirmó que no está intentando imitar a Facebook , la mayor red social del mundo.



En su lugar, la firma dijo que quiere crear otro lugar para ver un flujo de resultados de búsquedas relevantes. "Esta herramienta tiene que ver con tus intereses (...) No tiene que ver tanto con lo que interesa a tus amigos", comentó Ben Gomes, un vicepresidente de ingeniería de Google, en un encuentro con periodistas.



Una actualización típica podría incluir un enlace a un sitio web con recomendaciones sobre un lugar de vacaciones o a una página sobre ciclismo u otro hobby, dijo la firma.



Los enlaces que sugerirá estarán basados en el historial de búsquedas de

Google de los usuarios, así como datos de otros servicios de

Google, como YouTube, Gmail y Google Calendar, explicó la compañía.



Facebook y Google mantienen una lucha por captar la mayor atención posible en internet y, por extensión, por los ingresos publicitarios.



Se espera que los dos gigantes de Silicon Valley reciban cerca del 50 por ciento del gasto publicitario total en la web en 2018, según la firma de análisis eMarketer. Gomes aseguró que por el momento no hay planes de incluir anuncios en

Google Feed.



