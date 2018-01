Google batalla en un nuevo frente sobre 'derecho al olvido'

Google se prepara para su primera batalla en un tribunal de Londres por el llamado "derecho al olvido". Dos personas quieren que el buscador elimine enlaces a información suya sobre condenas que recibieron en el pasado. Ambos sujetos, que prefieren permanecer en el anonimato, se describen en sus presentaciones judiciales como hombres de negocios.

Uno de ellos fue declarado culpable por asociación ilícita en contabilidad falsa y el otro fue declarado culpable por asociación ilícita para la interceptación de comunicaciones. Sin embargo, según dijo este jueves el juez Matthew Nicklin en una audiencia previa al juicio, ambos han cumplido sus condenas respectivas y agregó que esta "es la primera vez que la justicia inglesa va a decidir sobre el tema del derecho a ser olvidado".



Pero el gigante tecnológico ya se ha visto envuelto en procesos ante el máximo tribunal de la Union Europea sobre el derecho al olvido, un principio formulado por el tribunal supremo de la UE en un fallo de mayo de 2014, en el que se permite a las personas solicitar que los enlaces a información en línea indexados a sí mismos sean eliminados de los resultados del buscador si resultan desactualizados o son irrelevantes. Las tenciones más grandes frente al principio se dan cuando se trata de figuras públicas o hechos de importancia histórica.

Aunque la determinación de la UE solo es válido en el bloque de 28 países. De todas formas, Google ha tenido enfrentamientos con organismos reguladores de la privacidad en otros lugares por intentos de aplicación del principio más allá de estos territorios.



"Trabajamos duro para cumplir con el derecho al olvido, pero tenemos mucho cuidado de no eliminar resultados de búsqueda que son claramente de interés público y defenderemos el derecho del público a acceder a la información genuina", dijo una portavoz de Google a Bloomberg. Los abogados de los demandantes no hicieron declaraciones hasta el momento.



El juez Nicklin aclaró que los dos casos no están relacionados, pero que ambos plantean los mismos problemas legales. El primer juicio, en el que el sujeto exige a Google eliminar una información designada con el nombre NT1, comenzará el 27 de febrero. El segundo, en el cual al demandante se lo conoce como NT2, comenzará el 13 de marzo. El juez también aseguró que que los demandantes no son celebridades ni políticos.



Según lo reportan los documentos judiciales, el sujeto NT1 ha recibido amenazas en lugares públicos por parte de personas que aluden al contenido de los links de Google. El reporte sostiene que el demandante "ha sido y continua siendo tratado como un paria en su vida personal, comercial y social y no ha podido formar nuevas amistades ni relaciones personales".



Los documentos de NT2 dicen que algunas entidades financieras no están dispuestas a tener tratos con él "en negocios privados o comerciales" después de buscarle en Google. Según el reporte, el demandante argumenta que los resultados del buscador generan una "atención adversa" hacia él y, por asociación, hacia sus familiares más cercanos.



El caso se refiere a un "área de la ley en la que dos derechos humanos entran en conflicto", dijo Nicklin en un dictamen previo al juicio. "El derecho al olvido es una dimensión del derecho a la privacidad y entra en conflicto con el derecho a la libertad de expresión".



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

​¨*Con Bloomberg