Google guiará con principios éticos el desarrollo de la IA militar

Google anunció que se encuentra elaborando un conjunto de directrices que orientarán su participación en el desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para los militares, según un informe de The New York Times.

La compañía dice que dentro de las pautas está incluir una prohibición sobre el uso de la inteligencia artificial en el armamento. Sin embargo, los demás principios no fueron anunciados por Google y se espera que estén disponibles en su totalidad en las próximas semanas.



Las pautas que Google estipuló son una respuesta a la controversia que generó su decisión de desarrollar herramientas de inteligencia artificial para el Pentágono, que analizan imágenes de vigilancia de drones.



Las noticias del contrato del Pentágono se hicieron públicas por primera vez en marzo, y miles de empleados de Google firmaron una petición para que la compañía abandonara ese proyecto.



Google no se había pronunciado hasta entonces que aseguró que el uso de su tecnología en el Pentágono simplemente "señala imágenes para su revisión humana" y es para "usos no ofensivos solamente". El contrato también es pequeño de acuerdo a los estándares de la industria, con un valor de 9 millones de dolares para la compañía, según el Tiempos.



Sin embargo, muchos investigadores prominentes de Google ya se han manifestado en contra del uso de armas de IA. Jeff Dean, dirigente de IA en Google, dijo este mes que había firmado una carta en 2015 oponiéndose al desarrollo de armas autónomas.



Los altos ejecutivos de DeepMind, la subsidiaria de AI con sede en Londres, firmaron una petición similar y la enviaron a las Naciones Unidas el año pasado.

