Habrá un cambio total en el buscador de GoogleApp

Shashi Thakur, vicepresidente de ingeniería de Google, en una entrada del blog oficial de la empresa, anunció que la nueva experiencia en la aplicación facilitará descubrir, explorar y conectarse con lo que es importante para cada usuario “incluso aún cuando éste no tenga ninguna consulta en mente”.



El aprendizaje de las máquinas le permitirá a la plataforma anticipar los intereses de los usuarios y los contenidos de importancia para éstos a través de un algoritmo.



Según Thakur, al realizar búsquedas, el usuario visualizará cuadros con contenidos de deportes, top de noticias, videos más vistos, música nueva, historias para leer y más. Además describió: “las páginas de inicio no se basarán solamente en sus interacciones con Google, sino que también tendrán en cuenta las tendencias de sus áreas locales y las del mundo entero. Entre más usen su Google, mejor serán los resultados de búsqueda”.



A medida que el mundo y los intereses de los usuarios cambien, los resultados de búsqueda continuarían creciendo y evolucionando para adaptarse continuamente al perfil de la persona. Siendo así “los usuarios notarán que el resultado de búsqueda y la página de inicio refleja el nivel de interés que tienen hacia ciertos temas”, explicó Thakur.



Dentro de la aplicación, los usuarios también podrán seguir los temas de su interés directamente, autorizando el recibir actualizaciones e incluyéndolo en los temas destacados. Si el usuario ve algún contenido que no es de su interés podrá fácilmente dejar de seguirlos visitando la configuración de la aplicación.



Thakur aclaró que aún se desconoce cómo se visualizarán los cambios en el buscador web o si se incluirá el servicio de búsqueda por asistente de voz, Google Assistant. Así mismo, “es probable que los usuarios deban iniciar sesión para visualizar los contenidos y podrá ser similar a la experiencia en Tablets donde algunos cuadros de contenido se despliegan en columnas con noticias, eventos y otras actualizaciones”.



El 'feed' de la aplicación móvil tendrá otros contenidos como calendario, eventos, información de vuelos y pasabordos, entre otros seleccionados de Gmail o Google Calendar



TECNÓSFERA