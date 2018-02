Italia lucha contra noticias falsas para que no enturbien elecciones

El gobierno italiano quiere evitar la propagación de noticias falsas en la red antes de los comicios generales del próximo 4 de marzo, una realidad que acaba de denunciar un estudio que asegura que la mitad de los italianos ha creído una información infundada en el último año.

Así se desprende del informe que acaba de publicar la empresa italiana de investigación de mercado Doxa, que señala que "el 80 por ciento de los italianos cree que las noticias falsas condicionan la opinión pública".



Para evitar su proliferación, el Ejecutivo ha aprobado un "protocolo operativo para la lucha contra la difusión de las noticias falsas" que entre otras cosas permite a los ciudadanos denunciar estas comunicaciones ante la Policía a través de su página web.



La medida se toma después de que a finales del pasado año el gubernamental Partido Demócrata (PD) en el Senado propusiera trabajar en un proyecto de ley que acotara la difusión de mentiras y persiguiera a los difamadores en la red con multas a gigantes como Facebook o Twitter de hasta cinco millones de euros si no eliminaban en un día los contenidos falsos denunciados por usuarios.



El problema de la inmigración se ha convertido en las últimas semanas en carne de cañón para las páginas web poco fiables, especialmente después del tiroteo racista de Macerata donde resultaron heridos seis africanos y que ha recrudecido el discurso de partidos como la xenófoba Liga Norte.



Así lo explicó a la agencia Efe Giovanni Zagni, director de Pagella Politica, la única empresa en Italia encargada de la verificación de declaraciones políticas y la única que es miembro de la Red Internacional de Verificación de Hechos.



"Un porcentaje muy alto, la mayoría o al menos la mitad (de las noticias falsas en Italia publicadas en internet últimamente) tiene que ver con inmigración y crímenes de inmigrantes. Acaban dando la impresión de que existe una emergencia seria", subraya.



Según él, estas informaciones "contribuyen a crear un clima xenófobo en un tipo de electorado, poco experto en el manejo de internet, menos informado y más vulnerable".



En numerosas ocasiones, estos contenidos son publicados y compartidos en

Facebook, una herramienta muy utilizada entre los jóvenes para informarse. De hecho, según otro informe del instituto de investigación socio-económica italiano Censis de octubre de 2017, solo el 53,9 por ciento de los jóvenes italianos ve los telediarios a diario y un 48,8 por ciento se informa en Facebook.



Por ello, Facebook en Italia acaba de implementar este febrero un experimento que ayudará a los ciudadanos a distinguir entre las noticias verdaderas y las falsas, y prevenir esta plaga que preocupa cada vez más a los gobiernos de todo el mundo.



"Las noticias falsas y las mentiras son elementos dañinos para la comunidad. Frenar su difusión, especialmente en un periodo delicado como unas elecciones, es responsabilidad de todos", afirma Facebook en un comunicado.



El experimento se lleva a cabo en Italia a través de Pagella Politica, que se encarga de sacar a la luz las mentiras o informaciones tendenciosas que se difunden en los muros de los usuarios.



Por una parte, controla las denuncias realizadas por los internautas italianos contra supuestas noticias falsas y comprueba sus fuentes, y por otro avisa a de qué noticias son mentira.



Cuando el usuario consulte algún artículo en Facebook que Pagella Politica haya detectado como bulo le aparecerá en su tablón un artículo con los hechos verificados que podrá consultar pinchando.



Además, si decide compartir una "fake news", una ventana le advertirá que es un engaño para que "elija si compartirla igualmente o no" bajo su responsabilidad, indica Zagni.



La empresa que dirige Zagni ha destapado algunas falsedades publicadas en los últimos días en Italia como el "Giornale Online" que informó sobre una joven de quince años agredida por dos extranjeros en Roma, algo que en realidad sucedió en 2016.



También otra en la web "Tg-News24" sobre un rumano que supuestamente robó a una anciana en Nápoles, "una noticia inventada" que, según Pagella Politica, parece haberse inspirado en un hecho similar cometido por un italiano en 2015 en el municipio de Pozzuoli, cerca de Nápoles.



"Estas páginas tienen nombres que suenan como si fueran medios respetables, pero son sitios desconocidos que publican una gran cantidad de noticias falsas. Estos artículos se comparten con frecuencia en Facebook, algunos hemos visto que tienen miles de 'me gusta' por lo que seguramente llegan a un gran número de personas", lamenta Zagni.



Si bien el alcance de este tipo de noticias entre los lectores instruidos no es elevado, puede suponer un riesgo para las personas menos informadas por lo que frenar su difusión es fundamental antes de las elecciones generales que decidirán el próximo gobierno de Italia.



