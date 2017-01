Pokémon Go generó ganancias por 950 millones de dólares en 2016

Para finales de 2016, Pokémon Go, la aplicación para móvil de Niantic y The Pokémon Company, alcanzó los 950 millones de dólares en ganancias, según un reporte de la empresa de análisis financiero App Annie que señala que el juego aumentó de manera impresionante al alcanzar 800 millones de dólares en 110 días.



De acuerdo con la compañía, estos resultados fueron más rápidos y mejores que algunos de los juegos móviles más exitosos de todos los tiempos. De hecho, para lograr una perspectiva más amplia señala que el gasto global superó la taquilla mundial total de la película ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’.

Para la empresa, este es un indicador de que el futuro de la realidad aumentada se encuentra en las aplicaciones móviles, teniendo en cuenta que aunque el éxito del juego ayudó a los consumidores a familiarizarse más con este concepto, esta familiarización no tuvo lugar en salas con dispositivos especiales sino que sucedió en el mundo real con los teléfonos móviles.



Luego de su lanzamiento el pasado 6 de julio, el juego fue aumentando su popularidad notoriamente. Hizo parte de las listas de las tendencias que dominaron el 2016 y de las aplicaciones más descargadas del año. Además en Google Trends el término “Pokémon Go” alcanzó un pico histórico el 16 de julio y llegó a opacar las búsquedas sobre los Juegos Olímpicos.

Según un estudio publicado por NewZoo, en los primeros 80 días de su lanzamiento la aplicación fue descargada al menos 550 millones de veces (27 millones al día en su punto de mayor fama) y obtuvo 470 millones de dólares en ingresos brutos.

